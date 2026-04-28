La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) anunció un paro nacional de 48 horas, movilizaciones y medidas de fuerza progresivas, en protesta por la reapertura de paritarias y mejoras salariales. En este marco, es importante remarcar cómo trabajará el servicio postal durante el paro. La FOECYT oficializó la medida que se tomó en el LXXV Congreso Nacional Ordinario a través de un comunicado. Allí se determinó: Esta decisión se tomó porque “la Empresa no solo le puso un cepo a las paritarias, que deben ser libres por definición, sino también mediante amenazas, pretende ponerle un bozal a la voz de los trabajadores”. La FOECYT reclama por un “salario digno que lo aleje del piso de la línea de la indigencia”. Esto quiere decir que los días de “estado de alerta y trabajo a reglamento” es una modalidad que implica el cumplimiento estricto de las tareas sin realizar esfuerzos extraordinarios, no se realizan tareas extras, no hay flexibilidad ni compensación informal de faltantes y se dejan de hacer prácticas habituales que no están escritas pero sostienen el servicio. De esta manera, el gremio: Sin embargo, los días de paro 4 y 5 de mayo afectará de manera directa al funcionamiento del servicio postal en todo el país. Entonces, las personas que tengan planeado utilizar el servicio postal del Correo Argentino, se recomienda tener en cuenta estas fechas para realizar sus operaciones fueras de ellas o, en tal caso, saber que puede sufrir demoras. Los usuarios podrían padecer: Los líderes sindicales explican que el trabajo a reglamento impacta en el servicio sin que los trabajadores abandonen el puesto, mostrando que el funcionamiento depende de “tareas extra” no reconocidas.