Luego de acordar garantías por u$s 550 millones durante la última visita de Luis Caputo a Washington DC, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos nuevos proyectos para la Argentina que implican financiamiento por u$s 185 millones. Son los dos primeros créditos aprobados en el año en el marco de la estrategia oficial para asegurar financiamiento externo con organismos multilaterales. Las dos operaciones —una por u$s 100 millones destinada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otra por u$s 85 millones para el sistema de salud de Mendoza— se inscriben en el esquema acordado por el ministro de Economía, Luis Caputo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de Estados Unidos que suma apoyo del BID, el Banco Mundial y la CAF. El mayor de los créditos aprobados, por u$s 100 millones, apunta a una transformación integral de ARCA con el objetivo de “mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema tributario”. Está vinculado a la reforma tributaria que se acordó con el FMI. El programa contempla cuatro ejes principales: rediseño de procesos internos, fortalecimiento de los servicios al contribuyente, implementación de sistemas de gestión de riesgos basados en datos y modernización tecnológica. Según detalló el BID, el proyecto busca “reducir la brecha de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los costos de cumplimiento tributario a través de la digitalización, automatización y adecuación de normas, procesos y funciones”. La iniciativa impactará tanto en el organismo como en los contribuyentes: unos 19.000 funcionarios recibirán capacitación y mejoras operativas, mientras que cerca de 6,8 millones de contribuyentes se beneficiarán con servicios más ágiles y transparentes. El préstamo tiene un plazo de 25 años, con 5,5 años de gracia y tasa basada en SOFR. Además, forma parte de una nueva línea de crédito del BID (CCLIP) por u$s 600 millones destinada a fortalecer la gestión de los ingresos públicos en el país, en coordinación con el Banco Mundial. El segundo crédito, por u$s 85 millones, está destinado a impulsar la transformación digital del sistema de salud de Mendoza, con impacto sobre más de 1,2 millón de personas. El BID señaló que el programa permitirá “fortalecer la infraestructura tecnológica de los establecimientos de salud, asegurando condiciones mínimas para ampliar servicios remotos, digitalizar el diagnóstico por imágenes y mejorar la seguridad del circuito de medicación”. La iniciativa también incluye el desarrollo de plataformas digitales, modelos analíticos y sistemas de interoperabilidad para optimizar la gestión de datos sanitarios, junto con la capacitación del personal. Más del 67% de los beneficiarios depende exclusivamente del sistema público, mientras que el resto también utiliza estos servicios pese a contar con cobertura privada o de obras sociales. Este proyecto es la primera operación de una línea de crédito más amplia por u$s 700 millones orientada a la digitalización del sistema de salud en Argentina. El objetivo es mejorar diagnósticos y tratamientos mediante el uso de herramientas digitales y el intercambio de información entre jurisdicciones.