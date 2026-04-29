La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunciaron un paro de 72 horas para el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril por reclamos salariales, condiciones laborales y falta de convocatoria a paritarias. En consecuencia, los estudiantes de los distintos niveles de la provincia de Santa Cruz estarán tres días sin clases. A través de un comunicado, el gremio docente resolvió la medida de fuerza ante la falta de respuesta del Ejecutivo Provincial y actividades con el frente sindical para el Día del Trabajador. “La principal exigencia del gremio es la inmediata apertura de paritarias con una oferta que garantice una recomposición salarial real”, introduce el comunicado y luego continúa: “El pedido incluye la aplicación de una cláusula gatillo permanente y retroactiva al mes de enero, como herramienta indispensable para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación. Asimismo, se reclama la continuidad de los resguardos laborales para todo el ciclo lectivo 2026″. En este marco, señalaron la ausencia de negociación paritaria, inestabilidad laboral y la denuncia de despidos. En tanto, AMET fundamentó la medida de fuerza por una serie de incumplimientos: falta de negociación salarial, falta de garantías de resguardo laboral para todos los cargos y horas cátedra durante el ciclo lectivo 2026. La secretaria adjunta de ADOSAC, Adriana Astolfo, dialogó con Planeta (Tiempo FM 97.5) y contó los motivos detrás de la medida de fuerza. “Nosotros tuvimos ayer la primera jornada de paro y hoy es la segunda con esta decisión, junto con el Frente Sindical, de un cacerolazo a las 19 horas, que sería la actividad central de esta jornada, convocándonos en la avenida Kirchner y San Martín”, manifestó. Luego remarcó: “Llevamos casi cuatro meses de congelamiento salarial; calculábamos el otro día que esto significa casi un 12% de pérdida del poder adquisitivo de salario, con lo cual estamos retrocediendo en ese avance que habíamos tenido de ganarle a la inflación”. La secretaria adjunta explicó que el gremio docente continúa en la pelea para que “ningún docente esté bajo la línea de pobreza (...) y eso significa que supera o está cerca de los 2 millones”. Mientras el gremio docente espera respuesta por una paritaria, los alumnos no tendrán clases durante tres días.