A pocos días del feriado de Semana Santa, miles de familias argentinas planifican viajar al exterior con sus hijos. Sin embargo, lo que muchos no saben o recuerdan tarde es que los menores de 18 años necesitan una autorización especial para salir del país o contar con la documentación necesaria incluso cuando viajan con sus papás. Sin ese documento, Migraciones puede impedir el embarque en el aeropuerto o en el paso fronterizo. La buena noticia es que es el trámite es fácil, pero se tienen que respetar los plazos de tiempo. Si el menor viaja en compañía de ambos padres, no se necesita autorización expresa sino simplemente acreditar el vínculo con la partida de nacimiento o libreta de matrimonio en original. Sin embargo, en cualquier otro escenario la autorización es obligatoria: El Gobierno implementó un nuevo mecanismo en junio del 2025 que permite a los padres autorizar el viaje al exterior de sus hijos directamente al gestionar el pasaporte en los Centros de Atención del RENAPER. Para quienes ya tienen el pasaporte del menor emitido, la autorización se tramita en cualquier delegación de Migraciones del país. Existen tres modalidades según el tiempo disponible antes del viaje: Como Semana Santa arranca el jueves 2 de abril, los que opten por la modalidad Normal deben iniciar el trámite antes del viernes 20 de marzo para que llegue a tiempo. Al momento del trámite hay que presentar la documentación del menor, la documentación de los autorizantes y la documentación que acredite el vínculo. En todos los trámites es imprescindible el último ejemplar emitido del DNI. Las autorizaciones pueden solicitarse por diferentes períodos: En todos los casos, la autorización puede ser revocada por cualquiera de los progenitores en cualquier momento. Un dato que conviene tener en cuenta: la autorización es válida hasta que el menor cumpla 18 años o hasta que venza el pasaporte, y le permite viajar solo a cualquier país. Tramitarla con validez extendida evita repetir el trámite cada vez que el chico viaja.