Después del fin de semana largo de marzo, los argentinos ya se preparan para una nueva oportunidad de descanso. El Gobierno nacional confirmó dos feriados consecutivos que darán lugar a un nuevo fin de semana extralargo, ideal tanto para desconectarse como para planificar una escapada. El próximo feriado nacional será el jueves 2 de abril, fecha inamovible en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A este se suma el viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, lo que conformará un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, desde el jueves hasta el domingo de Pascuas. Tras el fin de semana largo de abril, el calendario de feriados de 2026 aún reserva dos fechas clave que darán lugar a nuevos descansos extendidos. Se trata del Día del Trabajador, que se celebrará el viernes 1 de mayo, y el Día de la Revolución de Mayo, que cae el lunes 25 de mayo, ambos generan nuevos fines de semana largos. Estos son los feriados y días no laborables que restan para lo que queda del año: