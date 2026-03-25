Tras el descanso extendido del 24 de marzo por el Día de la Memoria y el puente, un grupo de trabajadores podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo miércoles 2 de abril que dará lugar a un fin de semana extralargo de cinco días ya que se incorpora al descanso de Semana Santa y será el primer asueto extendido del segundo mes del 2026 para estas personas. Sobre el inicio del otoño, los argentinos alcanzados por estas jornadas no laborables de cinco días tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada para aprovechar los últimos días sin frío, debido a que contarán con un receso adicional de 5 días para aprovechar las últimas temperaturas altas del año calendario. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para ciudadanos de la provincia de Buenos Aires donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El miércoles 1 de abril será feriado en las localidades de Monte Hermoso y La Viruta, en Buenos Aires, que tendrán un fin de semana extralargo de 5 días para poder descansar antes de las llegadas de la temporada de fríos. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. El fin de semana de Pascua habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos. El último feriado a nivel nacional fue el 1 de enero por Año Nuevo. El próximo descanso será en febrero, cuando tendrá lugar el fin de semana largo de Carnaval.