Los días próximos, de acuerdo con el calendario oficial de 2026, no se atenderá al público en los bancos.

El sistema financiero colombiano enfrentará un nuevo fin de semana con modificaciones en su atención al público debido al calendario oficial de festivos. En esta ocasión, el lunes 17 de agosto se designa como día no laborable por la celebración de la Asunción de la Virgen, una festividad religiosa que ha sido trasladada al lunes dentro del esquema de feriados en el país.

A raíz de este cierre temporal, numerosos usuarios han comenzado a verificar con anticipación pagos, transferencias, vencimientos de obligaciones y movimientos comerciales para prevenir contratiempos durante estos días sin actividades bancarias.

Como consecuencia, las entidades financieras como Bancolombia y Banco Agrario permanecerán cerradas durante el domingo 16 y lunes 17 de agosto, lo que resultará en dos días consecutivos sin atención presencial en sus oficinas. Esta situación afecta especialmente a aquellos que requieren realizar trámites bancarios de forma presencial, como retiros por ventanilla, consignaciones en caja, apertura de cuentas o solicitudes de documentación.

Qué operaciones bancarias no funcionan durante el feriado bancario

No se podrán realizar trámites presenciales como retiros por caja, consignaciones, aperturas de cuentas o solicitudes de asesoría presencial.

No habrá en todo el país durante el domingo y lunes festivo. atención en sucursales físicas en todo el país durante el domingo y lunes festivo.

Algunas operaciones interbancarias podrían reflejarse únicamente el siguiente día hábil, según las políticas internas de cada entidad.

Los tiempos de compensación pueden presentar demoras en ciertos movimientos programados durante el cierre.

Los días próximos, de acuerdo con el calendario oficial de 2026, no se atenderá al público en los bancos. (Fuente: Representación creada con IA)

Bancos: horarios y servicios durante los dos días de cierre

Durante estas jornadas, las oficinas bancarias de Bancolombia y Banco Agrario permanecerán cerradas al público y no habrá atención en ventanillas ni áreas de servicio presencial.

Por ello, se aconseja a los usuarios anticipar depósitos, retiros importantes y pagos programados a fin de evitar inconvenientes durante este nuevo período de cierre bancario en Colombia.

Sin embargo, permanecerán habilitados: