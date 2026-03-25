Finalmente habrá un nuevo fin de semana largo para un grupo de trabajadores del la localidad de Carlos Tejedor, al dictarse feriado para este miércoles 25 de marzo. La entidad financiera anunció este feriado al conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de Timote, que incluyó en un comunicado sobre días no laborables por festividades locales. Los feriados inamovibles están fijados por la Ley Nacional 27.399 y no pueden trasladarse bajo ninguna circunstancia, aunque caigan sábado, domingo o en medio de la semana. Los feriados trasladables se rigen por una regla simple que establece la misma Ley 27.399: si la fecha original cae martes o miércoles, el feriado se corre al lunes anterior; si cae jueves o viernes, se traslada al lunes siguiente. El Gobierno decretó como días no laborables con fines turísticos de 2026 al lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Lunes 23 de marzo: puente previo al feriado del martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Viernes 10 de julio: puente posterior al feriado del jueves 9 de julio, Día de la Independencia. Lunes 7 de diciembre: puente previo al feriado del martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. El calendario 2026 en Argentina contempla 12 fines de semana largos, cifra récord respecto de años anteriores. Infobae Entre los que restan en el año se destacan: Del jueves 2 al domingo 5 de abril (por el Día de Malvinas y Viernes Santo). Del jueves 9 al domingo 12 de julio (Día de la Independencia más el puente turístico del viernes 10). Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (por el feriado de San Martín). Del sábado 10 al lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Del viernes 20 al lunes 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional trasladado). Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (puente del lunes 7 más el feriado de la Inmaculada Concepción).