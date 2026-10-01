Los afiliados al Programa Nacional de Servicios Sociales (PAMI) pueden presentar reclamos ante quejas o inconvenientes relacionados con las prestaciones médicas, incluida la atención en la especialidad de cardiología.

La obra social destinada a los jubilados y pensionados trabaja en mejorar la experiencia de sus usuarios y arreglar los inconvenientes que se pueden dar a la hora de utilizar la prestación.

En este sentido, los afiliados cuentan con el portal digital Mi PAMI para gestionar trámites y realizar los reclamos correspondientes.

La gestión del reclamo es sencilla y rápida, y se realiza a través de la plataforma, que brinda todas las opciones posibles entre las irregularidades.

PAMI: cuáles son los motivos habilitados para reclamar por la atención de cardiología y cómo hacer la denuncia. PAMI

Cuáles son los motivos habilitados para reclamar por la atención de cardiología

La plataforma cuenta con un catálogo de reclamos que contempla distintos tipos de quejas e inconvenientes relacionados con las prestaciones médicas, entre ellas las correspondientes a cardiología.

Me quisieron cobrar : sirve para canalizar pagos indebidos en las consultas o prácticas médicas.

No me quisieron atender : sirve para los momentos en los que el centro o profesional se nieguen a la prestación.

Me dieron un turno con mucha demora : sirve para registrar las demoras excesivas en la programación de los turnos en cardiología.

Imposibilidad de establecer contacto: sirve para los casos en los que es imposible establecer contacto por las vías de comunicación oficiales.

Un dato clave para los afiliados que se atiendan con un cardiólogo es que se pueden reclamar las faltas de respeto por parte del profesional. “Me maltrataron” es una de las opciones para denunciar la mala manera en la que fue tratado, los insultos (en caso de que los hubiera) o cualquier actitud poco profesional de parte del médico.

La opción para evaluar la calidad del servicio de PAMI

Otro punto clave dentro de la obra social es la calidad de servicios de los médicos y centros. Los afiliados podrán denunciar las deficiencias generales del lugar:

Esperar mucho tiempo para recibir atención.

Incumplimiento de los horarios fijados.

Falencias edilicias.

Problemas de higiene en las instalaciones.

Con esta información, PAMI toma cartas en el asunto y atiende cada reclamo por parte de sus afiliados si tuvo alguna mala experiencia con un cardiólogo o un centro médico.

Cómo hacer la denuncia en PAMI

Los afiliados pueden ingresar a la opción “Reclamos” de Mi PAMI o en la página oficial. Ahí contará con todos los motivos habilitados para reclamar por la atención de cardiología.

Cada uno deberá seleccionar la opción que precise y la página le pedirá datos de número de afiliado, número de DNI y número de trámite.

Por último, se completará el formulario con los datos precisos de la atención brindada: lugar, horario, centro médico y especialista. En la descripción se detallará el problema y también se podrá adjuntar documentación y comprobantes en caso de tenerlos.