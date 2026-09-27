El barrio de Buenos Aires que fue elegido entre los más “cool” del mundo.

Hay una zona de Buenos Aires que no figura como barrio oficial, pero que logró hacerse un lugar en uno de los rankings urbanos más conocidos a nivel internacional. Se trata de “Chacagiales”, una denominación que combina los nombres de Chacarita y Colegiales y que fue utilizada por Time Out para identificar un sector ubicado entre ambos barrios porteños.

En su ranking de los 40 barrios más cool del mundo de 2026, la publicación ubicó a Chacagiales en el puesto 22, dentro de una selección que reúne diferentes áreas urbanas de ciudades como Seúl, Los Ángeles, Glasgow, Tokio, Roma, Nueva York, París y Londres.

El reconocimiento pone el foco en una zona que durante los últimos años experimentó una transformación en su propuesta comercial, gastronómica y cultural, aunque todavía conserva parte de la identidad que históricamente caracterizó a este sector de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Dónde queda Chacagiales?

Chacagiales no tiene límites oficiales ni constituye un barrio reconocido administrativamente por la Ciudad de Buenos Aires. El término se utiliza para describir el área de transición entre Chacarita y Colegiales, donde las características de ambos barrios se mezclan.

La zona presenta una combinación particular de viviendas bajas, calles arboladas, comercios tradicionales, talleres, galpones y antiguos espacios vinculados con actividades productivas. En paralelo, fueron apareciendo restaurantes, bares, propuestas culturales, emprendimientos de diseño y otros negocios independientes.

Esa convivencia entre lo tradicional y lo nuevo es uno de los rasgos que contribuyeron a darle una identidad propia a la zona, pese a que no cuenta con una delimitación administrativa específica.

Chacagiales, el área de transición entre Chacarita y Colegiales. Instagram @chacagiales_

Cómo cambió la zona en los últimos años

La transformación de Chacagiales se produjo de manera progresiva y no estuvo concentrada en una única obra o proyecto urbano. Distintos inmuebles que anteriormente tenían usos industriales, comerciales o residenciales fueron incorporando nuevas actividades.

El resultado es un paisaje heterogéneo en el que todavía pueden encontrarse talleres, depósitos y negocios históricos junto a espacios gastronómicos, culturales y vinculados con el diseño.

A diferencia de los grandes corredores comerciales y turísticos de Buenos Aires, buena parte de la actividad de esta zona se desarrolla en calles interiores. La escala residencial, los espacios verdes cercanos y la presencia de comercios independientes contribuyen a una dinámica diferente a la de las áreas más concurridas de la ciudad.

Entre las referencias del sector aparecen espacios públicos como la Plaza Mafalda y el Parque Ferroviario Colegiales, que forman parte del entorno cotidiano de esta zona de transición entre ambos barrios.

Chacagiales, el área de transición entre Chacarita y Colegiales. Instagram @chacagiales_

Una zona que no es un nuevo barrio porteño

La inclusión en el ranking internacional no implica que Chacagiales haya sido reconocido como un nuevo barrio de Buenos Aires. Chacarita y Colegiales mantienen sus límites oficiales, mientras que Chacagiales funciona como una denominación informal para referirse a un área que comparte características de ambos.

El nombre surgió precisamente de esa combinación. La palabra une “Chacarita” y “Colegiales” para identificar un territorio cuya identidad se construyó a partir de los cambios en sus usos, sus comercios y sus propuestas culturales.

Por eso, más que una división administrativa, Chacagiales representa una forma de describir una transformación urbana que se fue haciendo visible en los últimos años.

Qué tuvo en cuenta Time Out

Para elaborar su ranking anual, Time Out recurrió a las nominaciones de sus editores locales y evaluó diferentes características de cada zona. Entre los aspectos considerados aparecen la gastronomía, la vida nocturna, los negocios independientes, la habitabilidad y el sentido de comunidad.

En ese contexto, Chacagiales fue incorporado a una lista internacional que reúne sectores urbanos con perfiles muy diferentes y que busca destacar lugares con una identidad particular dentro de sus respectivas ciudades.

La presencia de Buenos Aires en el listado también muestra cómo algunas zonas alejadas de los circuitos turísticos tradicionales comenzaron a ganar mayor visibilidad por sus propuestas gastronómicas, culturales y comerciales.

Chacagiales, el área de transición entre Chacarita y Colegiales. Instagram @chacagiales_

Los 40 barrios más cool del mundo en 2026

El ranking de Time Out estuvo encabezado por Jongno 3-ga, en Seúl, seguido por el distrito de L’Ocean, en Rabat, y Neos Kosmos, en Atenas.

La lista completa quedó conformada de la siguiente manera:

Jongno 3-ga, Seúl, Corea del Sur Distrito de L’Ocean, Rabat, Marruecos Neos Kosmos, Atenas, Grecia Chinatown, Los Ángeles, Estados Unidos Govanhill, Glasgow, Escocia Kitakagaya, Osaka, Japón Chapinero Alto, Bogotá, Colombia Koenji, Tokio, Japón Centro, St. Catharines, Ontario, Canadá Esquilino, Roma, Italia Russafa, Valencia, España Tân Định, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam São Bento, Lisboa, Portugal Talat Noi, Bangkok, Tailandia Slakthusområdet, Estocolmo, Suecia Humayunpur, Delhi, India Laranjeiras, Río de Janeiro, Brasil West Town, Chicago, Estados Unidos Rákóczi tér, Budapest, Hungría Jalan Besar, Singapur Crooswijk, Róterdam, Países Bajos Chacagiales, Buenos Aires, Argentina Bandra West, Mumbai, India Cathedral Quarter, Belfast, Reino Unido República, São Paulo, Brasil Changning, Shanghái, China Oost, Ámsterdam, Países Bajos Financial District, Nueva York, Estados Unidos New Farm, Brisbane, Australia Quartier d’Aligre, París, Francia Kalk Bay, Ciudad del Cabo, Sudáfrica North Hobart, Hobart, Australia Newington Green, Londres, Reino Unido Yulin, Chengdu, China Mount Pleasant, Vancouver, Canadá Centro Histórico, Lima, Perú Boavista, Oporto, Portugal Starstreet Precinct, Hong Kong South Melbourne, Melbourne, Australia Distillery District, Lexington, Estados Unidos

La aparición de Chacagiales en el puesto 22 pone el foco internacional sobre un área que, aunque no cuenta con límites oficiales ni una denominación administrativa propia, desarrolló una identidad reconocible a partir de la combinación entre la tradición barrial de Chacarita y Colegiales y la aparición de nuevas propuestas gastronómicas, culturales y comerciales.