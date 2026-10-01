El personal de las Fuerzas Armadas percibirá en octubre un nuevo ajuste salarial en sus haberes mensuales. La medida beneficia a oficiales, suboficiales y personal voluntario de las tres fuerzas (Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina) y fue formalizada a través de la Resolución Conjunta 44/2026.
El incremento establece una suba aproximada del 1,8% respecto a los valores vigentes en septiembre y constituye el primer tramo de una actualización programada para el último trimestre del año.
Escala salarial oficial: cuánto cobra cada jerarquía en octubre
Los valores corresponden al haber mensual oficial dispuesto por la normativa. Cabe señalar que el monto final de cada efectivo puede variar en función de adicionales, suplementos particulares, zona geográfica o antigüedad.
|Jerarquía (Ejército / Armada / Fuerza Aérea)
|Haber Mensual (octubre 2026)
|Teniente General / Almirante / Brigadier General
|$3.668.649
|General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor
|$3.271.629
|General de Brigada / Contralmirante / Brigadier
|$2.980.776
|Coronel / Capitán de Navío / Comodoro
|$2.610.898
|Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro
|$2.270.050
|Mayor / Capitán de Corbeta
|$1.788.420
|Capitán / Teniente de Navío
|$1.481.167
|Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente
|$1.317.411
|Teniente / Teniente de Corbeta
|$1.187.690
|Subteniente / Guardiamarina / Alférez
|$1.075.659
|Suboficial Mayor
|$1.834.321
|Suboficial Principal
|$1.626.169
|Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante
|$1.441.621
|Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar
|$1.268.067
|Sargento / Cabo Principal
|$1.138.435
|Cabo Primero
|$1.021.681
|Cabo / Cabo Segundo
|$945.624
|Voluntario de Primera / Marinero de Primera
|$861.334
|Voluntario de Segunda / Marinero de Segunda
|$797.085
Próximos incrementos confirmados para el sector militar
La actualización salarial de octubre no será la última del período. La Resolución Conjunta 44/2026 contempla nuevos valores para noviembre y diciembre, asegurando un esquema de reajustes sucesivos en los haberes del personal militar para el cierre del año.
Cómo aumentaron los sueldos de las Fuerzas Armadas a lo largo de 2026
Durante 2026, el Gobierno nacional dispuso una recomposición acumulada cercana al 32% para el personal militar de las Fuerzas Armadas, distribuida en distintos tramos a lo largo del año. A esta actualización se sumaron medidas específicas sobre suplementos y adicionales para determinadas funciones y especialidades.
Cronograma de aumentos en 2026
- Enero a agosto: Los haberes del sector acumularon una suba del 17,62%.
- Agosto: Se liquidó una suma fija excepcional remunerativa y no bonificable de $50.000 (Decretos 695 y 696/2026).
- Septiembre a diciembre: Se aplicó un esquema de recomposición progresiva con un incremento acumulado del 12,22%, iniciado con un ajuste del 6,9% en septiembre y seguido por la suba del 1,8% en octubre.
Nuevo suplemento por título académico
A partir de julio de 2026 comenzó a regir el DNU 473/2026, que incorporó un adicional salarial permanente tanto para el personal en actividad como en retiro, según el nivel de formación alcanzado:
- Terciarios y Tecnicaturas: Adicional del 10% sobre el haber mensual según jerarquía.
- Títulos Universitarios: Adicional del 15% sobre el haber mensual según jerarquía.
- Posgrados (Especializaciones, Maestrías y Doctorados): Adicional del 25% sobre el haber mensual según jerarquía.