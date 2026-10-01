El personal de las Fuerzas Armadas percibirá en octubre un nuevo ajuste salarial en sus haberes mensuales. La medida beneficia a oficiales, suboficiales y personal voluntario de las tres fuerzas (Ejército Argentino, Armada Argentina y Fuerza Aérea Argentina) y fue formalizada a través de la Resolución Conjunta 44/2026.

El incremento establece una suba aproximada del 1,8% respecto a los valores vigentes en septiembre y constituye el primer tramo de una actualización programada para el último trimestre del año.

Escala salarial oficial: cuánto cobra cada jerarquía en octubre

Los valores corresponden al haber mensual oficial dispuesto por la normativa. Cabe señalar que el monto final de cada efectivo puede variar en función de adicionales, suplementos particulares, zona geográfica o antigüedad.

Jerarquía (Ejército / Armada / Fuerza Aérea) Haber Mensual (octubre 2026) Teniente General / Almirante / Brigadier General $3.668.649 General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor $3.271.629 General de Brigada / Contralmirante / Brigadier $2.980.776 Coronel / Capitán de Navío / Comodoro $2.610.898 Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro $2.270.050 Mayor / Capitán de Corbeta $1.788.420 Capitán / Teniente de Navío $1.481.167 Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente $1.317.411 Teniente / Teniente de Corbeta $1.187.690 Subteniente / Guardiamarina / Alférez $1.075.659 Suboficial Mayor $1.834.321 Suboficial Principal $1.626.169 Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante $1.441.621 Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar $1.268.067 Sargento / Cabo Principal $1.138.435 Cabo Primero $1.021.681 Cabo / Cabo Segundo $945.624 Voluntario de Primera / Marinero de Primera $861.334 Voluntario de Segunda / Marinero de Segunda $797.085

Próximos incrementos confirmados para el sector militar

La actualización salarial de octubre no será la última del período. La Resolución Conjunta 44/2026 contempla nuevos valores para noviembre y diciembre, asegurando un esquema de reajustes sucesivos en los haberes del personal militar para el cierre del año.

El aumento para las Fuerzas Armadas de octubre es del 1,8%

Cómo aumentaron los sueldos de las Fuerzas Armadas a lo largo de 2026

Durante 2026, el Gobierno nacional dispuso una recomposición acumulada cercana al 32% para el personal militar de las Fuerzas Armadas, distribuida en distintos tramos a lo largo del año. A esta actualización se sumaron medidas específicas sobre suplementos y adicionales para determinadas funciones y especialidades.

Cronograma de aumentos en 2026

Enero a agosto: Los haberes del sector acumularon una suba del 17,62% .

Agosto: Se liquidó una suma fija excepcional remunerativa y no bonificable de $50.000 (Decretos 695 y 696/2026).

Septiembre a diciembre: Se aplicó un esquema de recomposición progresiva con un incremento acumulado del 12,22%, iniciado con un ajuste del 6,9% en septiembre y seguido por la suba del 1,8% en octubre.

Nuevo suplemento por título académico

A partir de julio de 2026 comenzó a regir el DNU 473/2026, que incorporó un adicional salarial permanente tanto para el personal en actividad como en retiro, según el nivel de formación alcanzado: