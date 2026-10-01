Llega la Fiesta Regional del Choripán con entrada gratuita, folklore en vivo y shows: dónde se celebra y cómo llegar.

El choripán es uno de los clásicos de la gastronomía y está presente en reuniones, ferias y festividades populares. En octubre, el ícono de la cocina nacional tendrá su propia festividad con una nueva edición de la Fiesta Regional del Choripán.

El evento con entrada gratuita combinará gastronomía, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.

Cuándo y dónde se realizará la Fiesta Regional del Choripán

La festividad se realizará durante el feriado del 12 de octubre en la Isla Central de la Laguna de Ranchos, fecha ideal por ser un descanso a nivel nacional por el Día de la Raza.

Llega la Fiesta Regional del Choripán con entrada gratuita, folklore en vivo y shows: dónde se celebra y cómo llegar.

El evento empezará a las 12:00 y contará con una amplia programación cultural con talentos locales y de toda la región. Se presentarán numerosos ballets y agrupaciones folklóricas como el Ballet “General Paz” y el Ballet Infantil “General Paz”.

Uno de los artistas que más expectativa genera es Juanjo Abregú, destacado violinista y músico que estará a cargo del cierre de la jornada.

Si bien la entrada es gratuita, la organización informó que se cobrará estacionamiento para quienes concurran con vehículos particulares. Se aconseja llevar reposeras y sombrillas para disfrutar de la jornada.

Actividades en Ranchos para una escapada por el feriado

El feriado nacional dará paso a un fin de semana largo de tres días ideal para visitar el pueblo y disfrutar de la gastronomía de la Fiesta Regional del Choripán.

La localidad, cabecera del partido de General Paz, fue fundado en 1781 y conserva su esencia colonial. Además de la festividad, Ranchos invita a conocer la laguna que bordea el casco urbano, las calles tranquilas y el Museo Histórico.

El corazón de Ranchos es el Fortín Nuestra Señora del Pilar, una réplica histórica que revive el fuerte original construido en 1781 para contener el avance de los malones.

Cómo llegar a Ranchos desde CABA

Existen diversas formas de llegar a Ranchos desde la Ciudad de Buenos Aires. En auto se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata hasta la Ruta Provincial 36 en dirección a Brandsen. Luego, tomar la Ruta Provincial 29 hacia Ranchos para llegar a la laguna. Se trata de un viaje aproximado de dos horas.

Empresas de colectivos como Cóndor Estrella, Platabus o Costera Criolla hacen el trayecto desde la Terminal Dellepiane o Terminal de La Plata hacia Ranchos.