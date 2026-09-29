Buenos Aires se prepara para vivir una noche única con uno de los eventos culturales más esperados del año: La Noche de los Museos, que se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026.

Durante la jornada, más de 250 espacios abrirán sus puertas con entrada gratuita y ofrecerán una amplia variedad de actividades para todos los públicos.

Así, la Ciudad podrá recorrerse de punta a punta cuando cae el sol, con una propuesta que invita a descubrir el arte, la cultura y el patrimonio porteño de una manera diferente a la habitual.

Cuándo será la Noche de los Museos, el evento cultural más esperado del año

Según detalla el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del portal BA Linda, la Noche de los Museos se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, de 19 a 2 horas.

Durante esa noche, más de 250 museos, centros culturales, edificios históricos e instituciones de la Ciudad abrirán sus puertas de manera gratuita.

Los visitantes podrán disfrutar de exposiciones, visitas guiadas, música, espectáculos y actividades especiales pensadas para recorrer y conocer distintos espacios culturales de Buenos Aires.

Museo de la Aduana. Ciudad de Buenos Aires.

Qué espacios se podrían conocer durante la Noche de los Museos 2026

Aunque todavía no fue publicado el listado oficial de espacios que participarán en la edición 2026, se espera la presencia de distintos lugares emblemáticos que formaron parte de la propuesta el año pasado.

Entre ellos se encuentran:

Casa de la Cultura (Monserrat)

Usina del Arte (La Boca)

Torre Monumental (Retiro)

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) (San Telmo)

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Recoleta)

Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Puerto Madero)

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Monserrat)

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Núñez)

Museo River Plate (Núñez)

MUNTREF – Hotel de Inmigrantes (Retiro)

Museo Sitio de Memoria ESMA (Núñez)

Radio Nacional (San Nicolás)

Sitio Arqueológico La Cisterna (Monserrat)

Sin embargo, este listado no es oficial y podría modificarse de cara a la edición 2026. Para conocer la programación definitiva y los espacios que participarán, habrá que esperar la confirmación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .

Museo de Arte Popular José Hernández. MamboVisual

¿Por qué la Noche de los Museos es un evento tan importante culturalmente?

La Noche de los Museos es uno de los eventos culturales más importantes del año porque logra algo único: abrir las puertas del arte, la historia y la ciencia a toda la comunidad.

Se trata de una celebración que democratiza la cultura, acercando el patrimonio y el conocimiento a todas las personas, sin importar su edad o condición económica, y transformando la experiencia cultural en algo compartido y accesible.

Es importante aclarar que los valores habituales para ingresar a un museo en un día común rondan entre los $2.000 y $10.000 por persona. Por una noche, todo esto podrá disfrutarse sin costo, en una jornada que convierte a la ciudad en un gran museo al aire libre y reafirma la idea de que el arte y la cultura son un derecho, no un privilegio.

Museo Larreta. MamboVisual

Consejos para vivir la Noche de los Museos al máximo

1.Planificar el recorrido con tiempo

Consultar el mapa oficial (suele publicarse unos días antes en la web o redes del evento) para ver qué museos participan y qué actividades especiales hay.

Elegir una zona o circuito (por ejemplo: Recoleta, San Telmo, Palermo o La Boca) para evitar perder tiempo en traslados.

Marcar 2 o 3 museos principales que realmente quieras visitar y dejá los demás como “bonus” si te da el tiempo.

2.Empezar temprano

Aunque la actividad suele ir de las 19:00 hasta la medianoche , los lugares más populares se llenan rápido.

Para evitar filas eternas, empezar por los museos más grandes o famosos apenas arranca.

3. Aprovechar el transporte gratuito

En Buenos Aires, por ejemplo, los colectivos y subtes suelen ser gratis durante la noche del evento mostrando el programa o simplemente mencionando que vas a la Noche de los Museos.

También hay biciestaciones especiales y recorridos guiados gratuitos.

4. Vestirse cómodo y llevar abrigo

Vas a caminar bastante, así que zapatillas cómodas son clave.

Aunque sea primavera, a la noche puede refrescar, así que llevar un abrigo liviano o una campera.

5. Sumar una parada gastronómica