A la hora de limpiar la cocina, el horno es uno de los aparatos hogareños más engorrosos, ya que su uso prácticamente diario hace que este se ensucie con facilidad. En caso de que no se limpien con asiduidad, además, estos pueden generar humo cuando se prenden por la acumulación de restos de comida y derrames anteriores. Es que, al calentarse, los residuos se queman y generan humo que no solo puede provocar un incendio, sino que también libera partículas dañinas que afectan la salud respiratoria. Esto es una señal clara de que el horno necesita una limpieza profunda. Sin embargo, los productos de limpieza tradicionales, como los jabones comunes, muchas veces no son suficiente para eliminar la grasa incrustada y los residuos difíciles. La buena noticia es que no hace falta gastar en productos caros ni llenos de químicos. Existen métodos naturales que se destacan por ser más económicos, ecológicos y seguros para conseguir buenos resultados, dejando la superficie brillante y sin residuos tóxicos. Lo ideal es pasarle un paño húmedo después de cada uso, especialmente si hubo salpicaduras o se derramó comida. Pero, al menos cada seis meses, conviene hacer una limpieza profunda para evitar que se acumule grasa, suciedad y bacterias. La sal de mesa es ideal para limpiezas rápidas, cuando el horno no está muy sucio. Retirá las bandejas del horno.Mezclá 1/2 litro de agua con 250 g de sal en un bol.Esparcí la mezcla por las paredes y la puerta interior.Dejá actuar 15 a 20 minutos.Enjuagá con un paño húmedo.Si persisten los olores, rociá vinagre con sal y volvé a pasar un paño. El limón es desengrasante, antibacteriano y deja un aroma fresco. Exprimí 2 o 3 limones y poné el jugo (y las cáscaras) en un recipiente apto para horno.Sumale 1/3 de agua.Encendé el horno a 120°C y dejalo 30 minutos.Dejá que enfríe un poco y pasá un paño húmedo por el interior.Si quedan restos difíciles, ayudate con una espátula de plástico. Este método sirve también para limpiar las bandejas al mismo tiempo. Cuando el horno está muy sucio, la mejor fórmula es la combinación de bicarbonato y vinagre. Requiere dejarlo actuar durante varias horas, pero los resultados son excelentes. Sacá las bandejas del horno.Mezclá 10 cucharadas de bicarbonato, 4 de agua y 3 de vinagre.Aplicá la pasta sobre toda la suciedad.Dejá actuar 12 horas (lo ideal es durante la noche).Al día siguiente, limpiá con una esponja húmeda.Repetí si es necesario y pasá un trapo para enjuagar bien.Encendé el horno 15 minutos a temperatura baja para secar. Las bandejas también acumulan grasa y restos de comida. Acá dos formas efectivas de limpiarlas: Retirá la grasa con papel de cocina.Cubrí con sal gorda y agua.Dejá reposar 30 minutos.Frotá con un estropajo. Aplicá una pasta de bicarbonato con vinagre.Dejá actuar toda la noche.A la mañana siguiente, agregá agua y frotá.Enjuagá bien. ¿Cocinaste pescado o algo con olor fuerte? El limón es tu mejor aliado. Aprovechá el calor residual del horno y seguí estos pasos: Poné en una bandeja agua con jugo y cáscaras de limón.Dejá que actúe con el horno caliente (o encendelo media hora a temperatura media).Cuando se enfríe, retirá y pasá un paño por el interior. Forrá las bandejas con papel aluminio o papel manteca.Al sacar los platos, retirá toda la bandeja para evitar derrames.Pasá un trapo húmedo después de cada uso.