El uso de la sal en el inodoro es una técnica doméstica que que gana seguidores por su bajo costo y eficacia como complemento de la limpieza habitual del baño. En efecto, muchas personas la recomiendan por su aporte simple al mantenimiento del sistema sanitario del hogar. Con el uso diario del baño, es común que se acumulen olores desagradables, restos orgánicos y pequeñas obstrucciones que no siempre se eliminan solo con el tirado de la cadena. Y si bien los productos desinfectantes son efectivos, existen alternativas caseras que cumplen la misma función y, además, perfuman el ambiente. A diferencia de otros métodos de limpieza intensiva, tirar sal en el baño no requiere grandes esfuerzos ni productos costosos y garantiza la higiene profunda de la superficie. La sal gruesa es conocida por sus propiedades abrasivas suaves y desinfectantes. Al colocarla en el inodoro, puede ayudar a: Este método no reemplaza a los productos de limpieza tradicionales ni a un destapador en casos de obstrucciones severas, pero puede funcionar como una medida preventiva. Quienes utilizan este truco suelen recomendar hacerlo una vez por semana o cada 10 días, siempre como complemento de la limpieza habitual. No es necesario repetirlo a diario, ya que un uso excesivo no aporta beneficios adicionales. El procedimiento más común consiste en: Aunque es una práctica sencilla, hay algunos puntos importantes: Utilizada con moderación, la sal puede ser una aliada simple para el cuidado cotidiano del inodoro y la prevención de olores, siempre dentro de una rutina de limpieza responsable.