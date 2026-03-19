tLa técnica de hervir cáscara de limón, canela y jengibre es una solución práctica, económica y casera para perfumar el hogar de manera natural, ya que permite utilizar ingredientes accesibles, que están en todas las casas o verdulerías. Y tiene dos grandes beneficios: evita gastar dinero en aerosoles o fragancias artificiales, por un lado; y es amigable con niños pequeños, adultos mayores, personas alérgicas e incluso mascotas. Esta solución práctica se utiliza principalmente para mejorar el aroma de la casa, principalmente en la cocina y en espacios cerrados como el baño, porque el vapor generado al calentar cáscara de limón, jengibre y canela libera aromas cítricos y especiados que producen una atmósfera de frescura en el ambiente. La combinación funciona por el contraste aromático de los ingredientes. El limón aporta un olor fresco y limpio, mientras que la canela suma una nota cálida y especiada y el jengibre incorpora un toque de picor e intensidad. El resultado es una fragancia natural equilibrada y armónica, que se siente en toda la casa sin ser invasiva. Además, es una alternativa saludable y principalmente sustentable ya que se aprovechan las cáscaras del cítrico, que suelen desecharse después de ser exprimido. La recomendación es colocar en una olla: Para tener en cuenta: se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de hervor. Desde ya, es muy importante que durante el tiempo en que la preparación esté en ebullición, sea supervisada por un adulto responsable, que pueda controlar que el agua no se evapore y, en ese caso, reponer de a tazas para continuar el efecto aromatizador.