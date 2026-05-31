Un nuevo dispositivo doméstico está llamado a revolucionar la cocina del hogar con su reciente lanzamiento. La marca HDC ha introducido el horno inteligente con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifuncional que integra las mejores características de una freidora de aire, un horno convencional y un deshidratador en un único aparato compacto de gran potencia.

Su diseño contemporáneo, junto con su tecnología de cocción y versatilidad, lo convierten en una opción atractiva para quienes desean alimentarse de manera práctica y equilibrada.

Este modelo, ahora disponible en Argentina, permite la preparación de una variedad de platillos que van desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas y alimentos fritos sin aceite, logrando resultados profesionales y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.

Decimos adiós a la freidora de aire: así es el horno inteligente de HDC

El horno smart HAF-SO30LBK es un dispositivo multifunción con 1800 W de potencia y una capacidad interior de 30 litros, diseñado para cocinar sin grasa adicional y con máxima eficiencia energética.

Además, su puerta de 5 capas con doble vidrio garantiza un máximo rendimiento energético y permite controlar visualmente la cocción. Su sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme, garantizando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, ideal para recetas caseras con un acabado de nivel profesional.

Permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo desde una gran pantalla táctil intuitiva con 18 programas automáticos preestablecidos. Una de sus características más destacadas es la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción simultáneamente, ideal para obtener resultados precisos y profesionales.

Despedida de la freidora de aire | El innovador electrodoméstico que cocina alimentos de diversas formas distintas (foto: archivo)

Especificaciones del aparato: Potencia, capacidad y funciones destacadas

Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:

Potencia: 1800 W

Capacidad interior: 30 litros

Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C

Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)

Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos

Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético

Sistema de cocción por convección

Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento

Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción

Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.

Disponible en Argentina: horno smart HAF-SO30LBK con freidora de aire por $ 369.000 en tiendas y marketplaces

El horno inteligente con opción de freidora de aire HAF-SO30LBK se encuentra a la venta en Argentina por un valor cercano a $ 369.000 en tiendas de electrodomésticos y plataformas de comercio electrónico.

Horno smart HAF-SO30LBK: innovación y accesibilidad en cocina

El horno smart HAF-SO30LBK no solo revoluciona la manera de cocinar, sino que también se convierte en una opción más accesible para los hogares argentinos. Con su lanzamiento al mercado, muchos usuarios comienzan a descubrir cómo este electrodoméstico puede facilitar la creación de comidas saludables y deliciosas sin necesidad de complicadas técnicas culinarias.

Además, HDC ofrece una garantía de dos años para este modelo, brindando confianza a los consumidores en su inversión. Este compromiso con la calidad y el servicio al cliente refuerza la posición de HDC como un líder innovador en el sector de electrodomésticos.