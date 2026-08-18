n medio de las sierras de San Luis hay un pequeño pueblo de apenas unos 300 habitantes que logró convertirse en un destino reconocido a nivel internacional.

Se trata de La Carolina, una localidad rodeada de montañas, arroyos y paisajes que conserva las huellas de su pasado minero.

Ubicado a unos 86 kilómetros de la capital de San Luis, el pueblo serrano fue seleccionado por ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages, una distinción que reconoce a pueblos rurales destacados de todo el mundo.

La Carolina fue elegido entre los mejores pueblos del mundo

El programa Best Tourism Villages de ONU Turismo distingue localidades rurales que se destacan por su patrimonio cultural y natural, la conservación de sus tradiciones y el desarrollo de un turismo sostenible.

El pueblo tiene una importante tradición minera. Agencia de Noticias San Luis

La elección de La Carolina representa un reconocimiento internacional a una localidad que logró preservar su identidad mientras desarrollaba propuestas para recibir visitantes .

Entre los aspectos considerados se encuentran el patrimonio, el cuidado del ambiente, la infraestructura turística, la participación de la comunidad y el desarrollo sostenible.

Su particular combinación de historia minera y paisaje serrano fue clave para convertirlo en uno de los pueblos argentinos reconocidos por esta iniciativa.

Un pueblo que nació por la búsqueda de oro

La historia de La Carolina está estrechamente ligada a la minería. La localidad surgió a fines del siglo XVIII, después del descubrimiento de oro en la zona, lo que provocó la llegada de trabajadores y familias.

La Carolina se ubica a 86 kilómetros de la capital provincial Agencia de Noticias San Luis

Ese pasado todavía puede descubrirse al recorrer sus calles y conocer los antiguos espacios vinculados con la actividad minera. Entre las experiencias más atractivas se encuentran los recorridos por antiguas minas de oro, que permiten conocer parte de la historia que marcó al pueblo.

Qué hacer en La Carolina

Más allá de su patrimonio, el entorno natural es uno de sus grandes atractivos. Recorrer las sierras, conocer el río Grande, visitar el Salto de las Golondrinas y disfrutar de diferentes caminos y paisajes de montaña , son los grandes atractivos de la localidad.

También se puede visitar el Museo de la Poesía Manuscrita, dedicado a Juan Crisóstomo Lafinur, y recorrer las construcciones históricas de la localidad.

Un destino serrano único en San Luis

Con sus aproximadamente 300 habitantes, La Carolina ofrece una experiencia muy diferente a la de los grandes centros turísticos. Sus paisajes serranos, su historia vinculada al oro y su reconocimiento como Best Tourism Village convierten a este pequeño pueblo en una opción destacada para quienes buscan una escapada de naturaleza, cultura e historia en San Luis.