Los scones de limón son una de esas opciones ideales para resolver una merienda rica, rápida y casera. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, es posible obtener un resultado esponjoso, aromático y perfecto para compartir con amigos o familia. Además, contar con utensilios adecuados como un bowl Hudson y una asadera Hudson ayuda a que todo el proceso sea más práctico y cómodo.

Para preparar esta receta vas a necesitar:

2 tazas de harina leudante

1/4 de taza de azúcar

1/2 taza de manteca fría

1/2 taza de leche

Ralladura de 1 limón

Jugo de 1 limón

Con estos ingredientes simples se logra una preparación de sabor fresco y textura suave, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Paso a paso: cómo hacer scones de limón esponjosos

El primer paso consiste en precalentar el horno a 180°C para que alcance la temperatura adecuada antes de hornear. Mientras tanto, colocar la harina leudante y el azúcar en un bowl Hudson, mezclando ambos ingredientes hasta integrarlos por completo.

Luego, incorporar la manteca fría cortada en cubos pequeños. Con la ayuda de los dedos, desmenuzarla junto con la harina hasta obtener una textura similar a la arena. Este procedimiento es fundamental, ya que la manteca fría permite que los scones desarrollen una miga más liviana, aireada y esponjosa.

Los scones de limón son una excelente alternativa para acompañar el mate.

Una vez lista la mezcla base, sumar la ralladura de limón, el jugo recién exprimido y la leche. Integrar todo hasta formar una masa homogénea. Es importante mezclar solo lo necesario y evitar trabajar la masa en exceso para conservar una textura tierna.

Después, estirar suavemente la preparación y cortar los scones con la forma deseada. Distribuirlos sobre una asadera Hudson, que favorece una cocción pareja gracias a la correcta distribución del calor dentro del horno.

Trucos para que los scones salgan perfectos

Uno de los aspectos más importantes es respetar el tiempo de cocción. Generalmente, los scones están listos entre 15 y 20 minutos, aunque esto puede variar según cada horno. Lo ideal es retirarlos cuando la superficie apenas comienza a dorarse.

Otro error frecuente es amasar demasiado la mezcla. Si esto ocurre, el gluten se desarrolla en exceso y los scones pueden quedar duros en lugar de suaves. También conviene utilizar ingredientes frescos y de buena calidad, especialmente el limón, ya que su aroma tiene un papel protagonista en la receta.

Para obtener mejores resultados, se recomienda mantener la manteca bien fría hasta el momento de incorporarla y trabajar la masa en una superficie limpia para evitar agregar harina de más.

Cómo conservar los scones durante más tiempo

Una vez horneados, es importante dejar que los scones se enfríen completamente antes de guardarlos. Luego, pueden conservarse en un recipiente hermético durante hasta tres días, manteniendo buena parte de su textura y sabor.

Si la idea es prepararlos con anticipación, también existe la opción de congelarlos. Para eso, se recomienda colocarlos crudos en una asadera Hudson, llevarlos al freezer hasta que estén firmes y luego guardarlos en bolsas aptas para congelación.

Al momento de consumirlos, simplemente deberán ir directamente al horno sin descongelar. Solo será necesario agregar algunos minutos extra al tiempo habitual de cocción.

La opción ideal para una merienda con mate

Los scones de limón son una excelente alternativa para acompañar el mate gracias a su equilibrio entre dulzura y notas cítricas. Su textura suave combina muy bien con infusiones calientes y también permite sumar distintos acompañamientos, como mermeladas, queso crema o dulce de leche.

Además de ser una receta práctica, ofrece la posibilidad de preparar una merienda especial sin invertir demasiado tiempo. Utilizar utensilios como un bowl Hudson para mezclar los ingredientes y una asadera Hudson para hornear facilita cada etapa del proceso y permite obtener resultados uniformes desde el primer intento.

Con una preparación simple, ingredientes accesibles y un sabor que nunca falla, estos scones de limón se convierten en una propuesta perfecta para renovar las meriendas de todos los días.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.