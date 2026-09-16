Mick Jagger mantiene a los 83 años una rutina física poco habitual para alguien de su edad y continúa preparando su cuerpo para las exigencias de las presentaciones de los Rolling Stones. Su método combina entrenamiento frecuente, ejercicios de resistencia y distintas disciplinas destinadas a conservar la movilidad .

En una entrevista concedida a la desaparecida Q Magazine, el músico explicó que suele entrenar entre cinco y seis días por semana y que alterna diferentes actividades para desarrollar resistencia. Entre ellas se encuentran el gimnasio, la danza, los sprints y sesiones de carrera que pueden llegar a los 12 kilómetros diarios.

Mick Jagger combina carrera, gimnasio y danza

El ejercicio cardiovascular ocupa un lugar central en su preparación. Cuando puede correr, Jagger llega a recorrer hasta 12 kilómetros, mientras que en otras circunstancias reemplaza esa actividad por aproximadamente una hora de natación, ciclismo o kickboxing. La intención, según explicó el propio cantante, es mantener una resistencia suficiente para afrontar sus extensos espectáculos.

Su preparación tampoco se limita al cardio. El artista incorpora ballet, yoga y pilates, disciplinas que le permiten trabajar la flexibilidad, el equilibrio y el control corporal que necesita para sus movimientos sobre el escenario. Durante años, además, contó con la supervisión del preparador físico noruego Torje Eike, especializado en entrenamiento de alto rendimiento.

Mick Jagger mantiene una exigente rutina física para afrontar sus presentaciones. Shutterstock

La alimentación también está pensada para el esfuerzo

La actividad física se complementa con una alimentación basada principalmente en productos orgánicos, frutas, verduras, legumbres, arroz y pasta integral. Como fuentes de proteína, el cantante suele recurrir al pollo y al pescado, mientras limita la carne roja y los alimentos procesados. La palta también aparece entre sus alimentos habituales, según lo señalado por la autora Isadora Puiggené.

A pesar de la imagen que puede existir sobre la alimentación de una estrella de rock, Jagger asegura que necesita comer grandes cantidades para compensar el gasto energético de sus entrenamientos y actuaciones. “Tengo que comer muchísimo”, explicó al referirse a quienes le señalan que aparentemente consume poca comida.

El objetivo es mantener la resistencia para los conciertos

La rutina de Jagger está directamente relacionada con las exigencias físicas de sus presentaciones. Además de cantar, el músico permanece en movimiento durante buena parte de los espectáculos, por lo que el entrenamiento busca que pueda mantener el ritmo y la resistencia durante las actuaciones.

Su estrategia también incluye mantenerse activo antes de los conciertos. En declaraciones recogidas sobre sus hábitos de preparación, el cantante explicó que procura levantarse temprano y evitar permanecer demasiado relajado antes de salir al escenario.

La combinación de resistencia, movilidad y alimentación le permite sostener una actividad física intensa a una edad en la que su rutina continúa siendo una parte fundamental de su carrera.