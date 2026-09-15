No hace falta morirse de hambre: esta es la mejor forma de perder grasa abdominal, según un nutricionista experto.

Hay una combinación de ejercicios que los especialistas en actividad física consideran especialmente útil para trabajar la grasa abdominal y favorecer la salud cardiovascular. Una de sus principales ventajas es que pueden realizarse en casa, sin necesidad de utilizar máquinas, pagar un gimnasio o contar con un espacio específico.

La diferencia frente a otras rutinas está en su nivel de intensidad. Al involucrar distintos grupos musculares al mismo tiempo, estos movimientos aumentan el gasto energético y elevan la frecuencia cardíaca. De esta manera, pueden contribuir tanto a reducir el perímetro de la cintura como a mejorar la resistencia cardiovascular.

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La rutina puede incorporarse entre tres y cinco veces por semana, siempre teniendo en cuenta la condición física de cada persona. Antes de comenzar, se recomienda realizar un calentamiento de al menos 10 minutos, que puede incluir ejercicios como saltos de tijera o soga.

Después de esa preparación comienza el trabajo de mayor intensidad, que es el que permite aprovechar al máximo la sesión.

Los ejercicios para eliminar la grasa abdominal que no necesitan ni una máquina

A la hora de buscar perder grasa abdominal, existen múltiples ejercicios que facilitan este proceso sin la necesidad de recurrir a máquinas ni gimnasios costosos.

Existe una lista de ejercicios caseros que permiten reducir la grasa abdominal sin la necesidad de asistir al gimnasio. (Foto: Archivo)

Uno de ellos es el burpee, un movimiento completo que trabaja espalda, pecho, piernas, brazos y glúteos en una sola secuencia. Se recomienda hacer tres series de entre ocho y doce repeticiones, con un minuto de descanso entre cada una. Su eficacia radica en el alto consumo calórico que genera por el esfuerzo total del cuerpo.

El segundo es la bicicleta en el aire, que combina flexión de tronco con rotación para activar los músculos abdominales en profundidad. La clave está en mantener la columna recta y completar cuatro series de treinta repeticiones. Es más exigente de lo que parece y sus resultados sobre la grasa abdominal son consistentes.

La plancha isométrica: el ejercicio silencioso que destruye la grasa abdominal y protege el corazón

En la lista de 3 ejercicios que contribuyen a eliminar la grasa abdominal, además del burpee y la bicicleta en el aire, se destaca la plancha.

A diferencia de los anteriores, no implica movimiento: el desafío está en sostener la posición durante al menos treinta segundos con la columna alineada y el peso distribuido en manos y pies.

Ese esfuerzo estático activa el abdomen de manera profunda y contribuye a la tonificación muscular sin impacto en las articulaciones.

Lo que convierte a estos tres ejercicios en una opción superior frente a la cinta o la bicicleta fija es la combinación de trabajo muscular y gasto cardiovascular. Cabe destacar que el beneficio no es solo visual: