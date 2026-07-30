El secreto de las abuelas para sacarle la acidez a la salsa de tomate.

Durante años, las abuelas guardaron pequeños secretos de cocina para lograr platos con sabores únicos. Uno de ellos aparece al preparar salsa de tomate: cuando el resultado queda demasiado ácido, existe un truco sencillo que permite equilibrar la receta sin recurrir al azúcar ni a las especias.

El ingrediente secreto para reducir la acidez de la salsa de tomate

El bicarbonato de sodio se convirtió en una de las alternativas más utilizadas para corregir la acidez de la salsa de tomate. Al incorporarlo en pequeñas cantidades, ayuda a modificar el nivel de pH de la preparación y logra un sabor más equilibrado.

Este método resulta especialmente útil cuando los tomates utilizados están muy maduros o tienen una acidez natural más marcada, algo que puede notarse al combinar la salsa con pastas como fideos, ñoquis, ravioles o cualquier otra variedad.

El ingrediente secreto para reducir la acidez de la salsa de tomate. Unsplash.

Cómo aplicar el truco del bicarbonato en la salsa

Para poner en práctica este secreto de cocina, solo hay que agregar una pequeña pizca de bicarbonato de sodio mientras la salsa se encuentra en cocción. Luego, es fundamental revolver bien para que el ingrediente se integre de manera uniforme.

La cantidad es clave: utilizar demasiado bicarbonato puede modificar el sabor de la salsa y darle un gusto desagradable. Por eso, lo recomendable es empezar con una cantidad mínima y ajustar solo si es necesario.

Además, para conseguir una mejor preparación, los especialistas recomiendan elegir tomates maduros y de buena calidad. Otra opción para suavizar la acidez es sumar ingredientes naturales como zanahoria o dátiles, que aportan dulzor y ayudan a equilibrar los sabores.

Cómo aplicar el truco del bicarbonato en la salsa. IA Gemini

Otros usos del bicarbonato de sodio en el hogar

Más allá de la cocina, el bicarbonato de sodio es un ingrediente muy utilizado por sus múltiples aplicaciones cotidianas. Algunas personas recurren a él en diferentes trucos caseros relacionados con la limpieza, la higiene y el cuidado personal.

Entre sus usos más conocidos se encuentran:

Ayudar a aliviar la sensación de picazón provocada por algunas picaduras de insectos.

Formar parte de preparados de higiene bucal para reducir olores.

Utilizarse en algunos cuidados caseros para uñas y piel.

Incorporarse en baños de inmersión para suavizar la piel.

Por su bajo costo y facilidad de acceso, el bicarbonato de sodio se mantiene como uno de los ingredientes más versátiles del hogar. Tanto en recetas como en distintos usos cotidianos, una pequeña cantidad puede convertirse en una solución práctica para diferentes situaciones.