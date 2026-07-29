La forma sencilla de limpiar la grasa de la cocina.

La grasa de la cocina es una de las manchas más difíciles de eliminar. Con el uso diario, los restos de aceite y comida suelen adherirse a las hornallas, la campana extractora, las paredes cercanas y distintas superficies, formando una capa pegajosa que parece imposible de quitar.

Sin embargo, existe una alternativa sencilla que permite limpiar estos espacios sin recurrir a productos costosos ni pasar horas frotando. La clave está en utilizar ingredientes que suelen estar presentes en cualquier hogar.

El truco casero para quitar la grasa de la cocina

Uno de los métodos más efectivos consiste en preparar una mezcla con bicarbonato de sodio y vinagre blanco, dos productos conocidos por su capacidad para ayudar a remover suciedad y residuos acumulados.

Para aplicarlo, primero hay que espolvorear bicarbonato sobre la zona con grasa y luego agregar unas gotas de vinagre. La combinación genera una reacción que ayuda a aflojar la suciedad adherida.

Después de dejar actuar la mezcla durante unos minutos, se puede retirar con una esponja o un paño húmedo. En superficies muy grasosas, puede ser necesario repetir el procedimiento hasta lograr el resultado esperado.

El truco casero para quitar la grasa de la cocina. Fuente: archivo.

Por qué funciona esta combinación

El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender restos pegados sin dañar muchas superficies, mientras que el vinagre aporta acidez, lo que puede colaborar en la remoción de ciertos residuos.

Aunque este método es popular para la limpieza doméstica, es importante tener en cuenta que no todas las superficies reaccionan igual. Por eso, antes de aplicarlo en materiales delicados como mármol o piedra natural, conviene probar primero en un área pequeña.

Otros consejos para evitar que la grasa se acumule

Además de la limpieza profunda, algunos hábitos ayudan a mantener la cocina en mejores condiciones:

Limpiar las salpicaduras de aceite apenas ocurren.

Pasar un paño por la cocina después de cocinar.

Utilizar la campana extractora cuando se preparan frituras o comidas con mucho vapor.

Realizar una limpieza periódica de hornallas y azulejos.

Con pequeños cambios y productos accesibles, mantener la cocina libre de grasa puede convertirse en una tarea mucho más rápida y sencilla.