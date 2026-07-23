A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, los pequeños pueblos bonaerenses invitan a descubrir paisajes rurales, costumbres que se mantienen intactas y fiestas populares que reúnen a miles de visitantes. Entre ellos se encuentra Comodoro Py, en el partido de Bragado, que este agosto volverá a celebrar la tradicional Fiesta del Concurso del Chorizo Seco.

La celebración tendrá lugar los días 15 y 16 de agosto y contará con propuestas para disfrutar en familia, con espectáculos folclóricos, actividades tradicionales y, como protagonista principal, el reconocido concurso gastronómico que homenajea uno de los sabores más representativos de la identidad argentina.

Comodoro Py celebra una nueva edición de la Fiesta del Chorizo Seco

La localidad de Comodoro Py volverá a reunir a vecinos y turistas en la edición número 23 de esta fiesta popular, organizada por una comisión de vecinos que trabaja para mantener viva la tradición.

El encuentro comenzará el sábado 15 de agosto desde las 20 horas en el Club Agrario, donde se presentarán diferentes propuestas musicales. La jornada contará con la participación de la peña “Poncho y Tradición”, además de artistas como Alma Gaucha, Lucas Figgini, Sotreta, Miguel del Río y Quimera Folclore.

Música, tradición y actividades criollas durante el fin de semana

La fiesta continuará el domingo 16 de agosto con una agenda cargada de actividades para disfrutar al aire libre. Desde la mañana se realizará el tradicional encuentro de peñas, acompañado por el desfile institucional y el paseo criollo, dos de los momentos más esperados por los visitantes.

Durante la jornada también habrá espectáculos musicales con Cecilia Encina y Jesús Cardozo, además de la tradicional prueba de riendas y el entrevero de tropillas, actividades coordinadas por Roberto Curiale y Gustavo Andrade.

Llega la Fiesta del Chorizo Seco. Gemini IA.

El chorizo seco, el gran protagonista de una fiesta con identidad argentina

El evento tiene como eje central el homenaje al chorizo seco, un producto típico de la gastronomía rural argentina que reúne técnicas artesanales transmitidas de generación en generación.

Además de la competencia y las propuestas gastronómicas, la celebración busca poner en valor la cultura del campo, el trabajo comunitario y las costumbres que forman parte de la identidad de los pueblos del interior.

El cierre de la Fiesta del Chorizo Seco será a puro folclore

El gran cierre llegará el domingo por la tarde, desde las 17:30 horas, en el salón del Club Agrario. Allí se realizará la apertura del Ballet Estampas Nativas y se presentarán artistas como Cecilia Encina, Fejumas, Terruño Folk, Los Tordos y Leo Etchemendy.

Con una combinación de sabores tradicionales, música y cultura criolla, la Fiesta del Chorizo Seco de Comodoro Py se presenta como una propuesta ideal para quienes buscan una escapada diferente y descubrir las celebraciones que mantienen viva la esencia de los pueblos argentinos.