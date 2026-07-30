En un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, Alemania ha decidido aumentar su gasto militar en más de un 70% para 2029, superando así a Francia y al Reino Unido en términos de inversión en defensa.

De acuerdo con el borrador presupuestario presentado por el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, el gasto en defensa alemán será cercano a 150.000.000 millones de euros en 2029, en comparación con los €95.000 millones proyectados para este año.

El plan, promovido por el canciller Friedrich Merz, responde a la creciente inquietud por una Rusia cada vez más agresiva y a la impredecible América bajo el liderazgo de Donald Trump, lo que ha llevado a Alemania a replantear su estrategia de defensa.

Alemania busca elevar su gasto militar y ampliar el tamaño de su ejército

El Gobierno alemán proyecta una profunda expansión de sus capacidades de defensa durante la próxima década, con el objetivo de fortalecer a la Bundeswehr frente al nuevo escenario de seguridad internacional. El plan contempla llevar el presupuesto de defensa al 3,5% del PBI para 2035, lo que representaría un gasto anual de unos 152.800 millones de euros.

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A la par del aumento de la inversión, Berlín prevé ampliar de forma significativa el número de efectivos: el ejército pasaría de los actuales 185.000 soldados activos a unos 260.000 en la próxima década. La estrategia apunta así no solo a disponer de más recursos para equipamiento y modernización, sino también de una fuerza militar más numerosa y preparada.

El rol de Alemania en la OTAN

El nuevo objetivo del 5% del PBI en gasto militar, solicitado por Trump y respaldado por la OTAN, incluye un 3,5% para defensa directa y un 1,5% adicional en infraestructura militar y ciberseguridad .

La medida sitúa a Alemania como el país con el mayor presupuesto militar de Europa, superando a Francia, que proyecta alcanzar entre un 3 y 3,5% del PBI para 2030 y al Reino Unido, que planea llegar al 3% recién después de 2029.

De cumplirse, Alemania no solo romperá con décadas de prudencia fiscal, sino que también modificará su histórica reticencia a liderar la fuerza militar europea, consolidando un nuevo rol estratégico dentro de la OTAN.

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El objetivo de Alemania

Con la inversión militar sostenida, que supera a la del resto del continente, el país busca robustecer su capacidad defensiva, optimizar el equipamiento de la Bundeswehr y consolidarse como líder militar de Europa.

A través de este impulso presupuestario, Alemania tiene la posibilidad de ascender significativamente en el ranking de poder militar global, donde actualmente ocupa el puesto 18º, muy por detrás de otras potencias europeas como Francia (9º) y Reino Unido (5º).