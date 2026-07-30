Paradoja del riesgo país: pese a las mejoras de Fitch, Moody’s y S&P, el mercado no convalida una baja mayor
Pese a que se esperaba que perforara ese nivel hace pocas semanas, el riesgo país continúa por encima de los 400 puntos. El contexto internacional y factores locales hacen que el mercado no convalide una mayor compresión.
El S&P Merval sube más de 2% y los ADR avanzan hasta 7% en Nueva York tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas. Los bonos en dólares operan mixtos y el riesgo país baja a 441 puntos