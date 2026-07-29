La última semana de julio traerá un cambio importante en las condiciones del tiempo en Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de varios días marcados por nubosidad, humedad elevada y temperaturas bajas, los pronósticos anticipan un período de mayor inestabilidad con probabilidad de tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída aislada de granizo.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, el momento de mayor intensidad podría registrarse entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1° de agosto, con especial atención en sectores próximos al Río de la Plata.

Cuándo llegarán las tormentas fuertes a Buenos Aires y el AMBA

El cambio de tiempo comenzaría a notarse durante el viernes, cuando aumentará la presencia de nubes y crecerá la humedad en la región. Las primeras precipitaciones podrían aparecer durante la tarde, aunque el período con mayor actividad se espera hacia la noche.

La presencia de aire cálido y húmedo proveniente del norte, combinada con una atmósfera más inestable, podría favorecer la formación de tormentas de distinta intensidad. Algunos sectores podrían registrar lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Cuándo llegarán las tormentas fuertes a Buenos Aires y el AMBA. Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

El momento de mayor intensidad del temporal

El tramo que concentra mayor preocupación se ubica entre la noche del viernes 31 de julio y las primeras horas del sábado 1° de agosto. Durante ese período, el AMBA podría registrar el desarrollo de tormentas más intensas, con lluvias abundantes en poco tiempo, actividad eléctrica y la posibilidad de granizo aislado en algunos sectores.

Sin embargo, los meteorólogos aclaran que, al tratarse de un fenómeno que todavía se encuentra en etapa de pronóstico, pueden existir modificaciones en cuanto al horario de llegada, la intensidad de los chaparrones y las zonas más afectadas.

Por este motivo, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y prestar atención a los avisos oficiales a medida que se acerque la fecha del evento.

El momento de mayor intensidad del temporal. Shutterstock

Qué zonas de Buenos Aires podrían recibir más lluvia

La atención estará centrada principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y diferentes puntos del AMBA. También se mantiene bajo vigilancia el área cercana al Río de la Plata, donde algunos escenarios meteorológicos prevén los mayores registros de precipitaciones.

Si bien el impacto no sería igual en todos los barrios y localidades, las tormentas podrían presentarse de manera irregular, con sectores donde la intensidad sea mayor.

Por qué podría caer granizo durante las tormentas

La posibilidad de granizo aislado está relacionada con la formación de tormentas de mayor desarrollo vertical, capaces de generar corrientes ascendentes más intensas dentro de las nubes.

Los especialistas advierten que, aunque no se espera granizo en toda la región, algunos puntos podrían atravesar episodios puntuales con piedras, fuertes chaparrones y ráfagas intensas.

Cómo seguirá el tiempo después del temporal

Además de las lluvias, el sistema podría estar acompañado por descargas eléctricas frecuentes y vientos fuertes, especialmente durante los momentos de mayor actividad.

El escenario se suma a una semana con condiciones inestables en distintas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo seguimiento diferentes áreas donde pueden desarrollarse tormentas con lluvia intensa, ráfagas y ocasional caída de granizo.