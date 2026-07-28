Es una alternativa sencilla, económica y accesible para cualquier persona que busque una forma práctica de organizar y conservar distintos tipos de productos en la alacena.

En los últimos meses, un sencillo truco doméstico comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan mantener el orden en el hogar: colocar papel aluminio dentro de la alacena.

Aunque a primera vista puede parecer una práctica poco habitual, lo cierto es que resulta especialmente útil cuando los niveles de humedad suelen aumentar debido al clima.

Se trata de una alternativa económica, práctica y fácil de aplicar que se convirtió en una aliada para quienes quieren conservar mejor sus espacios, especialmente al momento de almacenar productos y paquetes que ya fueron abiertos.

Para qué sirve poner papel aluminio en la alacena

Colocar papel aluminio dentro de la alacena puede funcionar como una barrera preventiva contra insectos. Hormigas, cucarachas y otros pequeños bichos suelen aparecer con más frecuencia durante los períodos de mayor temperatura o cuando aumenta la humedad.

El material refleja la luz y crea una superficie poco favorable para estos insectos, por lo que puede contribuir a mantenerlos alejados de los espacios donde se almacenan alimentos y productos de uso cotidiano.

Poner papel aluminio en la alacena como una solución preventiva y práctica para la humedad y los insectos. Foto (Archivo)

El papel aluminio colabora con la conservación de los alimentos. Al forrar estantes o colocar pequeñas láminas cerca de los productos, se reduce la absorción de humedad, algo clave para evitar que el azúcar, la harina, el arroz u otros productos abiertos se apelmacen. Esto es muy útil en casas donde la alacena está cerca de la cocina y sufre cambios de temperatura constantes.

El papel aluminio también sirve para la limpieza. El aluminio protege las superficies internas de la alacena ante derrames o restos de alimentos.

En caso de que algo se vuelque, alcanza con retirar el papel y reemplazarlo, sin necesidad de una limpieza profunda cada vez.

Por qué lo recomiendan en esta época del año

Durante los meses más cálidos o en temporadas de transición, como el otoño, aumentan tanto la humedad como la presencia de insectos.

Por este motivo, muchos especialistas en limpieza recomiendan poner papel aluminio en la alacena en esta época del año como una solución preventiva y práctica.

Poner papel aluminio en la alacena como una solución preventiva y práctica para la humedad y los insectos. Foto (Archivo)

También es una época en la que se almacenan más alimentos secos, ya sea por organización o por compras grandes. El papel aluminio ayuda a mantener mejores condiciones dentro del mueble, evitando olores y protegiendo los envases.

Cómo colocar papel aluminio en la alacena

Vaciar la alacena.

Limpiar bien la superficie con un trapo húmedo.

Medir cada estante.

Cortar el papel aluminio y colocar el aluminio con el lado brillante hacia arriba .

Una opción recomendada es fijarlo con cinta adhesiva.

Lo mejor de este truco es que no necesita un gasto extra ni productos químicos abrasivos. Es una alternativa simple y rápida, ideal para los que buscan soluciones caseras sin complicaciones.

Con este truco casero se puede mejorar el cuidado de la alacena y de los alimentos que se guardan en ella.