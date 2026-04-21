Las salsas son un pilar de la cocina casera, ideales para acompañar pastas, carnes y múltiples preparaciones. Aunque muchos las consideran complejas, la chef Narda Lepes propone una versión simple que rompe con esa idea. Se trata de una receta con apenas tres ingredientes principales y un método que no exige experiencia previa. El resultado es una salsa casera, rendidora y lista en pocos minutos. La preparación se basa en productos básicos y accesibles. La clave está en combinarlos desde el inicio y dejar que el calor haga el resto del trabajo. “Te voy a decir una salsa que, te lo juro por Dios, no lleva nada. No tenés que hacer nada. Te comprás una botella de un litro de puré de tomate, medio pan de manteca y media cebolla”, detalló Narda Lepes en Blender. La receta no requiere técnicas complejas ni atención constante. De hecho, uno de sus diferenciales es que no hace falta revolver durante la cocción. Uno de los puntos fuertes de esta receta es su practicidad. Está pensada para resolver comidas sin complicaciones y con ingredientes que suelen estar en casa. Entre sus principales ventajas se destacan: Para quienes buscan una alternativa más clásica, la salsa bolognesa sigue siendo una opción infalible. Su textura y sabor la convierten en un acompañamiento ideal para distintas pastas. La salsa bolognesa combina mejor con pastas como espaguetis, penne o tagliatelle, ya que su consistencia permite que se adhiera mejor y potencie el sabor del plato.