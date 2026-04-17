Las milanesas son un clásico de la gastronomía argentina y su popularidad se extiende a lo largo y ancho de todo el país. En este sentido, el debate sobre la cocción de este plato siempre ha estado en discusión y la reconocida chef Nina Puente explicó por qué hacerlas fritas es más saludable que al horno con aceite. Históricamente se pensó que hacer las milanesas en el horno con aceite era más sano que prepararlas fritas en una cocción rápida. Sin embargo, Nina Puente aseguró que “mucho aceite en la olla, es menos en la comida”. La reconocida chef argentina Nina Puente explicó que “es mucho más sano cocinar una milanesa frita en mucho aceite que al horno con aceite”, derribando así uno de los mitos más antiguos de la gastronomía. Ahora bien, la pregunta es a qué se debe esto y cuál es el fundamento culinario por el que Nina Puente asegura que preparar milanesas fritas con abundante aceite resulta más saludable que en el horno con aceite. De tal modo, la cocinera indica que tener “mucho aceite en la olla, es menos en tu comida”. Además, la diferencia clave entre ambas cocciones es que “el aceite tiene que estar bien caliente, entonces la milanesa se cierra y no permite que le entre”. Otro de los tips de Nina Puente es que “lo que se ponga en el aceite es importante que no esté congelado para que no lo enfríe”. Por lo tanto, en estas cocciones “la milanesa no hace falta secarla ni nada y sale perfecta”. Las milanesas a la napolitana de estilo bodegón son, sin lugar a dudas, uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina y hacerlas en casa es tan simple como delicioso. Para hacerlas, se deben seguir los siguientes pasos: