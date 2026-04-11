Los canelones son un clásico de la cocina casera, pero muchas recetas tradicionales incluyen harina en la masa. Sin embargo, existe una versión más liviana y saludable que mantiene el sabor y la textura esponjosa. Esta alternativa reemplaza la masa tradicional por opciones sin harina, ideales para quienes buscan comer más liviano sin resignar sabor. Además, es una receta simple que se puede preparar con ingredientes que son muy fáciles de conseguir. El resultado son canelones suaves, nutritivos y perfectos para compartir en familia. Con algunos trucos, quedan tan ricos como los de siempre. Antes de empezar, es importante organizar los ingredientes. En esta versión, la “masa” se logra con preparaciones más livianas que aportan textura y sabor. Estos ingredientes permiten lograr un relleno cremoso y una estructura firme sin necesidad de harina. La clave está en preparar bien la base y lograr un relleno equilibrado. Con paciencia, el resultado es una textura suave y bien armada. Una buena salsa puede marcar la diferencia en el plato final y prepararla en casa es simple, aporta un sabor más natural y acompaña a la perfección los canelones.