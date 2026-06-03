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Una tendencia que ya domina los baños en Europa, Estados Unidos y partes de Asia llegó para quedarse: los smart toilets o inodoros inteligentes reemplazaron al papel higiénico con un sistema de higiene más completo, eficiente y personalizable.

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La adopción creció de forma sostenida en los últimos dos años. Según datos del mercado global de sanitarios inteligentes, el sector superó los 5.000 millones de dólares y proyecta un crecimiento anual del 9% hasta 2030.

Qué son los smart toilets y cómo funcionan

Los inodoros inteligentes incorporan un sistema de bidet electrónico integrado directamente en el inodoro.

No requieren instalación separada ni reformas complejas. Sus funciones principales incluyen:

  • Chorro de agua caliente regulable en temperatura, presión y ángulo.
  • Secado automático con aire caliente, sin necesidad de papel.
  • Asiento térmico con temperatura programable.
  • Desodorización automática activada por sensor.
  • Apertura y cierre sin contacto mediante sensores de proximidad.
  • Limpieza del cabezal antes y después de cada uso.

Algunos modelos de gama alta agregan control por aplicación móvil, iluminación nocturna y modos personalizados por usuario.

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La nueva tendencia en los baños del 2026 más limpia, práctica y con funciones personalizables.Generado con IA.

Por qué se impone frente al papel higiénico

La comparativa es concreta. El papel higiénico no elimina los residuos con eficiencia según estudios de higiene comparada: simplemente los distribuye. El chorro de agua, en cambio, limpia de forma directa y completa.

En términos ambientales, la producción global de papel higiénico consume unos 27.000 árboles por día. Los smart toilets reducen ese consumo casi por completo, ya que el gasto en agua por uso es mínimo, aproximadamente medio litro.

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El costo inicial de un smart toilet varía entre 300 y 2.500 dólares según la gama. Sin embargo, el gasto en papel higiénico de una familia promedio de cuatro personas ronda los 150 a 200 dólares anuales, lo que implica que la inversión se amortiza en pocos años.

En Argentina, la tendencia todavía está en etapa emergente, pero ya se consiguen modelos en grandes cadenas de electrodomésticos y plataformas de comercio electrónico con precios que arrancan en torno al millón y medio de pesos.

El cambio de hábito no es inmediato, no obstante, la adopción avanza con cada generación de consumidores que prioriza higiene, comodidad y sustentabilidad sobre el costo inicial.