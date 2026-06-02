Adiós a los alquileres caros: el nuevo modelo de vivienda compartida para personas mayores de 60 años que es tendencia en Australia y que tiene una sola regla inquebrantable.

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En esta noticia Qué es el Cohousing Sénior

El Cohousing Sénior, es la última tendencia en materia de complejos residenciales para adultos mayores de 60 años en Australia.

En un contexto global donde es difícil acceder a una vivienda propia y mantener un alquiler solo puede generar dificultades para adultos mayores; este tipo de residencias tras la jubilación busca juntar a personas que quieren mantener su independencia, pero al mismo tiempo evitar la sensación de aislamiento.

Si querés saber de qué se tratan estos espacios, seguí leyendo.

Adiós a los alquileres caros: el nuevo modelo de vivienda compartida para personas mayores de 60 años que es tendencia en Australia y que tiene una sola regla inquebrantable. Generado con IA.

Qué es el Cohousing Sénior

El Cohousing Sénior es un modelo de vivienda colaborativa pensado para personas mayores, generalmente mayores de 50 o 60 años, que quieren envejecer de forma activa, independiente y en comunidad .

El Cohousing Sénior nació en respuesta a:

Los elevados costos de alquileres.

El deseo de los adultos mayores de mantener su autonomía más tiempo.

Búsqueda de apoyo entre personas de edades similares.

En este marco, este grupo de personas diseñan y gestionan conjuntamente su lugar de vivienda, viven en casas o departamentos privados, pero comparten espacios comunes. Toman decisiones de forma participativa y democrática.

Los Cohousing Sénior cuentan con los siguientes espacios comunes:

Jardines.

Sala de actividades.

Lavandería.

Comedor.

Gimnasio.

Espacios culturales.

Cabe aclarar que no es una residencia, porque cada uno de los vecinos conserva su independencia y participan de manera activa en la comunidad.

Este modo de vivir es más moderno porque los más mayores tienen la posibilidad de acceder a una forma de vida que no es convencional y de manera activa.

Estas nuevas fórmulas residenciales se volvieron una tendencia en Australia, pero poco a poco migra a otros países de Europa como, por ejemplo, España, donde los mayores de 60 años quieren ser independientes, pero al mismo tiempo, formar parte de una comunidad con pares de su misma edad.

El objetivo principal es evitar la soledad en la vejez si perder de vista la calidad de vida y reducir la dependencia a otras personas.