Construyen una barrera artificial de 300 km para controlar áreas marítimas de disputas y ejercer presión política.

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China avanzó en materia de defensa marítima y control de áreas marítimas en disputa: movilizó 1.400 barcos pesqueros para formar una gigantesca barrera artificial de 300 kilómetros en el Mar de China Oriental.

Esta maniobra táctica tuvo como fin combinar recursos civiles con objetivos estratégicos. Si querés saber más sobre esta táctica, seguí leyendo.

De qué se trató la movilización de barcos de pesca

Según The New York Times, la maniobra consistió en que los 1.400 buques marítimos dejen de lado temporalmente sus actividades cotidianas y zarparan desde diferentes puertos para concentrarse en un área marítima de más de 300 kilómetros.

El volumen de la flota fue tan elevado que algunos buques comerciales tuvieron que alterar sus rutas para evitar colisiones en el mar.

Esta maniobra que se realizó en enero de este año, no fue el primero. El 25 de diciembre del año pasado, se registró un patrón similar, pero en esa oportunidad fueron dos formaciones paralelas de buques que se extendieron en más de 466 kilómetros y adoptando una forma de “L” invertida .

Cuál es el objetivo de esta maniobra

Según expertos, estas maniobras tienen el objetivo de reforzar la presencia en los mares más allá de las Fuerzas Armadas. La flota civil también puede formar parte de operaciones estratégicas para colaborar con los intereses chinos.

Así fue la maniobra de los 1.400 buques chinos en enero de este año. The New York Times

Algunas de las funciones que cumplen estas formaciones son:

Control de áreas de disputas.

Prueba de coordinación logística.

Presión política sin conflicto militar.

En este sentido, los analistas en seguridad marítima advirtieron que estas maniobras pueden alterar la navegación comercial y militar en la región, sobre todo, consolidar su influencia en aguas de disputadas con Japón, Taiwán y Filipinas .

Cabe destacar que todo este despliegue fue monitoreado de imágenes satelitales y con datos de tráfico marítimo. Todo se realizó de manera “silenciosa” y con un alto nivel de coordinación.