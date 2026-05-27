El Gobierno decretó feriado para el lunes 15 de junio y habrá un fin de semana largo en todo el país.

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El lunes 15 de junio es feriado nacional por Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes que, en principio, se conmemora cada 17 de junio, según el calendario oficial difundida por la Jefatura de Gabinete.

Sin embargo, al tratarse de un asueto trasladable, se trasladará al lunes 15 de junio: entonces el fin de semana largo estará compuesto del sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio .

La ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos, especifica que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior.

Por qué es feriado el 17 de junio

El 17 de junio, se recuerda al político y militar argentino, Gral. Don Martín Miguel de Güemes quien luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia.

El 17 junio, es la fecha de su fallecimiento, fue en 1821 .

El 17 de junio se recuerda al político y militar argentino, Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Qué otro asueto hay en junio

Otro día que deben tener en cuenta los argentinos es el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano, el cual coincide con el sábado 20 de junio .

El político, abogado, escritor y militar, de gran actuación en la independencia argentina y rol crucial en la Revolución de Mayo, falleció el 20 de junio de 1820.

Asimismo, propuso la creación de una bandera para distinguir a los soldados criollos de las tropas realistas, por lo que es el creador del máximo emblema argentino, como lo es la bandera celeste y blanca.

En esta oportunidad, es un feriado nacional inamovible, lo que implica que no hay traslado en esa oportunidad y se conmemora en la jornada específica, según la Jefatura de Gabinete.

En resumen, hay que esperar al siguiente mes de julio para tener otro feriado inamovible cuando se conmemora el Día de la Independencia el jueves 9 de julio,