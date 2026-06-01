Adiós a las alacenas tradicionales: la nueva tendencia que transmite más amplitud, luminosidad y orden

Repavimentarán y extenderán una autopista clave que conecta la provincia de punta a punta

Durante décadas, las alacenas superiores fueron un elemento casi obligatorio en cualquier cocina. En 2026, los diseñadores de interiores empiezan a cuestionarlas y proponen algo muy distinto.

La tendencia no implica renunciar al almacenamiento, sino reorganizarlo. Las cocinas actuales priorizan la amplitud visual, la luminosidad y el orden, especialmente en viviendas donde cada metro cuadrado cuenta.

Qué reemplaza a las alacenas tradicionales

Las dos soluciones que más terreno ganan son las despensas verticales de suelo a techo y los estantes abiertos.

Las primeras concentran todo el almacenamiento en una única estructura. Muchos modelos incorporan sistemas extraíbles, iluminación interior y compartimentos ajustables según la necesidad de cada cocina.

Adiós a las alacenas tradicionales: la nueva tendencia que transmite más amplitud, luminosidad y orden Generado con IA.

Los estantes abiertos, en cambio, aportan una estética más liviana y contemporánea. Si bien exigen mantener cierto orden, permiten tener a mano los objetos de uso diario y le dan carácter al espacio.

Las ventajas concretas de abandonar los muebles altos tradicionales son varias:

Mayor sensación de espacio al eliminar el peso visual de los bloques de mobiliario superior

Mejor acceso a los productos sin necesidad de rebuscar en el fondo de una alacena elevada

Continuidad visual entre la cocina y el comedor o el salón en plantas abiertas

Nuevas posibilidades decorativas en las paredes: azulejos de diseño, revestimientos continuos o barras para colgar utensilios

Por qué este cambio responde a una nueva forma de vivir

La cocina dejó de ser un espacio exclusivamente funcional. Hoy es una estancia integrada a la vida cotidiana y, en muchos hogares, conectada visualmente al salón o al comedor.

En ese contexto, los grandes bloques de muebles altos interrumpen la continuidad y achican visualmente el ambiente.

La tendencia de 2026 no propone eliminar totalmente las alacenas, sino reinterpretarlas. La clave está en combinar funcionalidad y estética en cocinas más despejadas, cómodas y adaptadas al uso real de cada familia.

Un cambio de criterio que demuestra que hasta el elemento más clásico de la cocina puede reinventarse sin obras.