Este vestido de algodón es ideal para el verano: es tendencia en Lidl y se consigue por menos de 8 euros.

Los vestidos ligeros y cómodos vuelven a posicionarse como una de las prendas más buscadas para la temporada de verano. En este contexto, Lidl en España ha incorporado a su catálogo un vestido para mujer que destaca por su diseño versátil, su alto contenido de algodón y un precio accesible que no supera los 8 euros.

Disponible en varios colores y estampados, esta prenda se encuentra entre las mejor valoradas por los clientes de la cadena. Con una puntuación de 4,8 sobre 5 basada en 56 valoraciones, el 98% de los compradores recomienda este vestido, que combina comodidad, estilo y materiales certificados.

Un vestido de algodón pensado para los días más cálidos

El vestido para mujer de Lidl está confeccionado con un 95% de algodón y un 5% de elastano, una combinación que busca ofrecer frescura, suavidad y libertad de movimiento durante los meses de verano.

La prenda se comercializa en tres versiones: color negro, rosa y un modelo con estampado floral. Además, presenta diseños diferenciados según el acabado elegido. Los modelos negro y rosa incorporan una parte superior fruncida y tirantes ajustables, mientras que la versión floral cuenta con cuello redondo y cintura elástica.

Gracias a su tejido ligero y su corte cómodo, este vestido está diseñado para adaptarse a diferentes ocasiones, desde paseos informales hasta actividades cotidianas durante los días de calor.

Este vestido de algodón es ideal para el verano: es tendencia en Lidl y se consigue por menos de 8 euros. Lidl

Características del vestido de Lidl

Modelos negro y rosa

Parte superior fruncida.

Tirantes ajustables.

Escote ligeramente redondeado.

Corte en A.

Modelo floral

Cuello redondo.

Cintura elástica.

Corte ligeramente entallado.

Estampado integral de flores.

Medidas y largo

Largo por la rodilla.

Disponible en tallas XS (34/36), S (38/40), M (42/44) y L (46/48).

Certificaciones y sostenibilidad

OEKO-TEX STANDARD 100

El vestido cuenta con la certificación OEKO-TEX STANDARD 100, que acredita que el producto ha sido sometido a pruebas para detectar más de 300 sustancias potencialmente nocivas en textiles y artículos de cuero.

Algodón hecho en África

La prenda también forma parte de la iniciativa 'Algodón hecho en África’ (Cotton made in Africa), orientada a promover el cultivo sostenible del algodón y mejorar las condiciones de vida de pequeños productores africanos y sus familias.

Instrucciones de cuidado

Lavar a un máximo de 40 °C en programa delicado.

No utilizar lejía.

No secar en secadora.

Planchar a una temperatura máxima de 110 °C.

No lavar en seco.

Este vestido de algodón es ideal para el verano: es tendencia en Lidl y se consigue por menos de 8 euros. Lidl

Precio y cómo comprar el vestido de Lidl

El vestido para mujer tiene un precio de 7,99 euros y actualmente se encuentra disponible para su compra online a través de Lidl.

Los interesados pueden elegir entre las distintas variantes de color y estampado, así como seleccionar la talla correspondiente antes de completar el pedido. La cadena también dispone de una guía de tallas para facilitar la elección de la medida adecuada.