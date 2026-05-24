Adiós a los muebles de melamina: la nueva tendencia que viene de Europa y los reemplaza para siempre

Durante mucho tiempo, la melamina y los muebles de líneas minimalistas marcaron el rumbo de la decoración de interiores en Argentina.

Cocinas, livings y dormitorios se llenaron de tonos neutros, superficies mate y estilos sobrios. Sin embargo, este invierno 2026 trae un cambio radical: el brillo volvió a convertirse en protagonista.

La nueva tendencia apunta a incorporar laca brillante en muebles y objetos decorativos para crear espacios más luminosos, sofisticados y con personalidad. Mesas ratonas, bibliotecas, alacenas y hasta islas de cocina empiezan a adoptar acabados glossy que recuperan el impacto visual sin caer en excesos.

¿Cómo es la nueva tendencia de laca brillante en decoración?

Lejos del estilo recargado de principios de los 2000, la versión actual de la laca brillante apuesta por una estética más cálida y equilibrada. El brillo ahora se combina con materiales naturales, colores profundos y texturas orgánicas que aportan confort visual y elegancia.

La decoración contemporánea busca abandonar la neutralidad extrema para dar lugar a ambientes con identidad propia. En ese contexto, las superficies reflectantes reaparecen como una forma de sumar profundidad y amplitud sin sobrecargar los espacios.

Adiós a los muebles de melamina: la nueva tendencia que viene de Europa y los reemplaza para siempre

¿Por qué los muebles glossy vuelven a estar de moda?

Uno de los principales motivos del regreso de la laca brillante tiene que ver con su capacidad para potenciar la luz natural y generar sensación de amplitud. Por eso, los especialistas la recomiendan especialmente para departamentos pequeños o ambientes con poca iluminación.

Además, la influencia del diseño setentoso y del lujo contemporáneo impulsó nuevamente el uso de superficies pulidas, muebles esculturales y acabados reflectantes que elevan visualmente cualquier rincón del hogar.

Incluso una pieza simple, como una mesa ratona brillante o un modular laqueado, puede transformar completamente la estética de un ambiente.

Estos son los colores tendencia para muebles laqueados en 2026

Aunque el blanco brillante sigue vigente, este invierno aparecen nuevas tonalidades que aportan sofisticación sin generar un efecto frío o artificial.

Los colores que lideran la tendencia son:

Bordó oscuro

Verde oliva

Azul petróleo

Chocolate

Arena brillante

Negro intenso

Gris grafito

Estas tonalidades permiten incorporar brillo de manera elegante y moderna, especialmente cuando se combinan con materiales cálidos y naturales.

Cómo usar laca brillante sin saturar los espacios

Los expertos en interiorismo recomiendan utilizar el brillo de manera estratégica para evitar ambientes visualmente cargados. Como las superficies glossy suelen marcar más las huellas y la suciedad, requieren limpieza frecuente y una correcta combinación de materiales.

Adiós a los muebles de melamina: la nueva tendencia que viene de Europa y los reemplaza para siempre

La clave está en equilibrar el efecto brillante con elementos más cálidos como madera rústica, lino, mármol travertino, acero o textiles tejidos. De esta manera, el espacio mantiene sofisticación y luminosidad sin perder sensación de confort.