El cuidado del cabello forma parte de la rutina diaria de muchas personas, pero no siempre alcanza con un lavado común para eliminar residuos acumulados. En ese contexto, una mezcla simple y económica empezó a ganar popularidad: combinar shampoo con bicarbonato de sodio. Esta técnica promete una limpieza más profunda y un efecto renovador en el pelo. La combinación de shampoo con bicarbonato de sodio se utiliza como una especie de “detox capilar”. Gracias a sus propiedades limpiadoras, ayuda a remover restos de productos como geles, sprays o cremas que suelen acumularse con el uso diario. Uno de sus principales beneficios es que reduce la sensación de cabello pesado o grasoso. Al limpiar en profundidad el cuero cabelludo, deja el pelo más liviano, suelto y con una apariencia más fresca desde la primera aplicación. Además, este método mejora la sensación de limpieza general y es ideal para quienes notan el cabello opaco o sin vida, ya que permite eliminar impurezas que el shampoo por sí solo no siempre logra retirar. Preparar esta combinación es muy simple y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Sin embargo, es importante respetar las proporciones para evitar efectos negativos en el cabello. El bicarbonato tiene un pH alcalino, por lo que su uso debe ser ocasional. Además, los especialistas recomiendan aplicarlo solo una vez cada dos o tres semanas para evitar resequedad o irritación.