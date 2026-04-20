La mezcla de cáscara de limón con bicarbonato se volvió uno de los trucos caseros más populares para limpiar distintos espacios de la casa. Con ingredientes simples y económicos, muchas personas aseguran que ayuda a eliminar olores, sacar manchas y dejar superficies más brillantes. Aunque parece una combinación sencilla, lo cierto es que une dos elementos con propiedades muy útiles. Por un lado, la cáscara de limón aporta aroma cítrico y contiene aceites naturales. Por el otro, el bicarbonato actúa como un abrasivo suave que ayuda a remover suciedad acumulada. Esta preparación suele usarse en distintos rincones del hogar: Además, muchas personas la usan dentro de la heladera o en pequeños recipientes para ayudar a neutralizar olores desagradables. Prepararla es muy simple y no lleva más de unos minutos. Solo hace falta: Primero hay que cortar las cáscaras en trozos pequeños. Luego, colocarlas en un recipiente y agregar el bicarbonato. Finalmente, sumar un poco de agua hasta formar una pasta. La mezcla puede aplicarse directamente sobre la superficie que se quiere limpiar. Se recomienda dejar actuar unos minutos y luego frotar con una esponja o paño húmedo. Uno de los motivos por los que esta mezcla se volvió tan popular es porque permite aprovechar restos de limón que normalmente terminarían en la basura. Además, evita usar productos químicos más fuertes en ciertas superficies. También es valorada porque deja un aroma fresco y puede ayudar a limpiar de manera rápida zonas donde suele acumularse grasa o suciedad. De todos modos, recomiendan probar primero en una parte pequeña de la superficie, sobre todo si se trata de mármol, madera delicada o materiales sensibles, para evitar manchas o desgaste