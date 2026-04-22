Cada vez son más los hogares que se suman a las tendencias de las alternativas naturales como soluciones para el hogar y dejan de lado los productos químicos. La mezcla de detergente, bicarbonato de sodio y azúcar se convirtió en la favorita de los amantes de la limpieza por ser clave para higienizar y dejar las superficies impecables. Esta mezcla es el reemplazante perfecto para los productos químicos, una tendencia cada vez más gente sigue para evitar la lavandina en zonas donde la comida tiene contacto. El detergente contiene tensioactivos que rompen la grasa y despegan la suciedad de la superficie, lo que genera que el agua limpie fácilmente todos los microorganismos de las superficies. En la misma línea, el bicarbonato actúa como un fuerte desengrasante y neutralizador para los olores de la cocina, dos propiedades claves que lo hacen un elemento ideal para la higiene. El azúcar suma un efecto abrasivo leve al raspar y eliminar la suciedad sin raspar ni dañas las superficies. Sus principales usos son la limpieza de la mesada, el bajo mesada, las ollas, las sartenes y los azulejos. En la misma línea, puede ser usado para el baño por su acción higienizante. Para esta preparación se deberá reunir 2 cucharadas de detergente líquido, 1 una de bicarbonato de sodio y 1 una azúcar. Luego, seguir los siguientes pasos: Para su uso se deberá agregar una pequeña cantidad sobre la superficie para posteriormente frotar con un trapo o esponja. Dejar actuar tres minutos y enjuagar con agua o paño húmedo. Para hacer un uso eficiente de la mezcla se debe tener cuidado al aplicar en superficies delicadas como madera sin tratar o mármol pulido. Se aconseja primero probar en una superficie reducida para ver su reacción.