En el mundo de los trucos de limpieza, las soluciones caseras siguen ganando popularidad por su bajo costo y efectividad. Una de las combinaciones más conocidas es la de vinagre con bicarbonato, utilizada especialmente para limpiar ventanas y mejorar el aspecto del hogar sin recurrir a productos industriales que resulten muy caros. Este truco se basa en la reacción entre ambos ingredientes, que genera una acción efervescente capaz de desprender suciedad acumulada. Al aplicarlo sobre los vidrios, ayuda a eliminar manchas difíciles, restos de polvo y marcas de grasa. Además, el vinagre actúa como desinfectante natural. Su acidez contribuye a eliminar bacterias y aporta brillo a las superficies, dejando las ventanas más limpias y transparentes sin necesidad de químicos agresivos. Por otro lado, esta mezcla también puede ayudar a repeler algunos insectos y neutralizar olores, lo que la convierte en una alternativa práctica para mantener el ambiente más agradable en el hogar. Preparar este limpiador casero es simple y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Por su parte, la clave está en respetar las proporciones y aplicarlo de forma adecuada para obtener mejores resultados. Para hacerlo, se necesita: Paso a paso para su aplicación: Aplicar este método de manera regular puede ayudar a mantener los vidrios en buen estado sin esfuerzo excesivo. Más allá de las ventanas, esta combinación es ampliamente utilizada en distintas tareas del hogar. Su versatilidad permite resolver problemas cotidianos con ingredientes accesibles. Entre sus principales usos se destacan: