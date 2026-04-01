En la mayoría de las veces el café usado suele terminar en la basura después de cada preparación, pero en los últimos años empezó a reutilizarse en distintos usos domésticos gracias a sus propiedades. En este sentido, uno de los trucos caseros que más popularidad ha ganado es el de combinar café usado con shampoo para el cuidado capilar gracias a la acción que tiene sobre el cuero cabelludo. El café contiene cafeína y antioxidantes que pueden actuar sobre la piel. Su uso en el cuero cabelludo se asocia con un efecto estimulante en la raíz capilar. La mezcla con shampoo busca reforzar la limpieza y aportar una exfoliación leve que elimine residuos acumulados. La aplicación de la mezcla de café usado y shampoo es simple y se integra al lavado habitual. Por su parte, se debe combinar una pequeña cantidad de café con el shampoo antes de aplicar para luego ser distribuido sobre el cabello húmedo. Para una correcta aplicación, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones: El efecto puede variar según el tipo de cabello ya que no todas las personas obtienen los mismos resultados debido a la composición capilar. De tal modo, se recomienda probar primero en una zona pequeña para evitar irritaciones o molestias durante la aplicación. En tanto, es importante tener en cuenta los siguientes factores: No todos los cabellos reaccionan igual a esta preparación a base de café usado y shampoo, de modo tal que en algunos casos es mejor evitarlo o consultar con un especialista. Se recomienda evitar su uso en: