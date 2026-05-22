Siempre lo usaste mal: el shampoo debe colocarse después del acondicionador al bañarse

Durante años, la rutina clásica de lavado de cabello ha sido shampoo primero y acondicionador después. Sin embargo, cada vez más peluqueros y expertos en belleza coinciden en que este orden tradicional no es el más efectivo.

La nueva recomendación es aplicar el acondicionador antes del shampoo para darle tiempo a nutrir el cabello de manera más profunda y protegerlo durante el lavado.

Siempre lo usaste mal: el shampoo debe colocarse después del acondicionador al bañarse Shutterstock

¿Por qué hay que aplicarse acondicionador antes del shampoo?

Según los especialistas, este cambio en el orden de los productos puede marcar una gran diferencia en la salud, el brillo y la manejabilidad del pelo. El acondicionador aplicado primero crea una capa protectora que ayuda a que el cabello reciba mejor los nutrientes antes de que el shampoo realice su acción limpiadora.

Vale destacar que el shampoo está diseñado principalmente para limpiar el cuero cabelludo y eliminar el exceso de grasa, residuos de productos y suciedad. Cuando se aplica primero, puede arrastrar también parte de la hidratación natural del tallo del cabello, especialmente en medios y puntas, lo que genera resequedad, frizz y mayor propensión al daño.

Al colocar el acondicionador antes, se permite que este actúe durante más tiempo sobre el cabello. Esto nutre la fibra capilar, sella la cutícula y crea una barrera que protege contra la posible resequedad que causa el shampoo.

¿En qué casos recomiendan ponerse el acondicionador antes que el shampoo?

Los expertos destacan que esta técnica es especialmente beneficiosa para:

Cabello teñido o con procesos químicos

Pelo seco o dañado

Cabello fino que se enreda con facilidad

Personas que buscan espaciar los lavados.

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¿Cómo usar correctamente esta técnica?

Para obtener los mejores resultados, sigue estos pasos recomendados por los peluqueros:

Moja completamente el cabello con agua tibia o caliente (según tu preferencia). Aplica el acondicionador de medios a puntas, evitando la raíz si tu cabello es graso. Masajea suavemente para distribuirlo. Deja actuar entre 2 y 5 minutos para que penetre y nutra el cabello. Sin enjuagar completamente (o con un enjuague ligero en algunos casos), aplica el shampoo solo en el cuero cabelludo, masajeando para limpiar bien. Enjuaga todo con abundante agua. Opcionalmente, aplica una pequeña cantidad de acondicionador o mascarilla al final para sellar.

¿En qué casos es mejor usar el shampoo primero?

Aunque este método es muy recomendado, no es universal. En cabellos extremadamente grasos o con mucho acumulado en el cuero cabelludo, el orden clásico (shampoo primero) puede seguir siendo más efectivo . Lo ideal es probar y observar cómo responde tu melena.

Los peluqueros insisten en que cada tipo de cabello es diferente, por eso recomiendan adaptar la rutina según las necesidades específicas. Si tienes dudas, consulta con tu estilista de confianza.