Tanto el aceite como el bicarbonato de sodio son ingredientes muy comunes en la cocina, pero desde hace años también se utilizan en rutinas de belleza caseras. La combinación de ambos se popularizó como una alternativa para exfoliar e hidratar zonas resecas del cuerpo sin necesidad de utilizar productos costosos. Mientras el aceite suaviza y protege, el bicarbonato ayuda a pulir impurezas y remover células muertas. El aceite de oliva actúa como una barrera rica en lípidos y antioxidantes que ayuda a retener la humedad y mejorar la flexibilidad de la piel. Si bien no aporta agua en sí mismo, reduce su pérdida por transpiración, lo que brinda una sensación inmediata de suavidad, especialmente en zonas resecas. El bicarbonato, por su parte, funciona como un exfoliante de grano fino. Gracias a su textura, es capaz de arrastrar células muertas, suciedad y pequeñas impurezas que se acumulan en la superficie de la piel, dejándola más lisa. El aceite de oliva reduce la fricción del ingrediente abrasivo, lo que hace que la exfoliación sea más suave, controlada y menos agresiva. Por eso suele recomendarse para áreas donde la piel es más gruesa, como codos, rodillas o talones. Antes de arrancar, se necesita reunir: El paso a paso es el siguiente: Quienes prefieren evitar el bicarbonato pueden usar aceite de oliva solo, ya que cuenta con beneficios reales respaldados por estudios dermatológicos: