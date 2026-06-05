La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.48 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 5 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.13% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.72%, mientras que en el último año cayó -5.98%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia alcista y volátil: 6 alzas y 4 caídas, con dos rachas de subidas consecutivas y correcciones intermedias, cerrando por encima del nivel inicial.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 7.9883%, es mayor que la volatilidad anual, que ha sido del 7.6496%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha tenido un incremento en su valor en relación con los días pasados. Esta subida en el tipo de cambio es un reflejo de un mayor interés en la moneda en el mercado financiero.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que un aumento sostenido en el Dólar puede afectar la economía local y el poder adquisitivo de los consumidores si continúa en aumento.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.