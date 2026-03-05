En redes sociales se viralizó un truco casero ideal para recuperar la suavidad de las toallas, eliminar malos olores y dejar la ropa más flexible: hervir suavizante con bicarbonato de sodio. La combinación funciona porque el bicarbonato equilibra el pH del agua y neutraliza olores, mientras el suavizante aporta fragancia y mejora la textura de las fibras. Este método casero se utiliza para mejorar la textura y el estado de prendas gruesas o más duras como, por ejemplo, toallas, frazadas y ropa de cama. Entre los beneficios más mencionados se encuentran: La efectividad de esta mezcla se debe a las propiedades químicas del bicarbonato, un producto muy utilizado en limpieza por su capacidad para desodorizar, equilibrar el pH y eliminar residuos acumulados. Suavizante y bicarbonato crean una combinación capaz de aflojar fibras endurecidas, mejorar el aroma y potenciar el lavado sin generar daño en telas resistentes. El procedimiento es simple: Aunque es una mezcla segura para la mayoría de los textiles gruesos, no se debe usar en telas delicadas como seda, lana o prendas muy finas, ya que el calor puede dañarlas. También se recomienda: Se trata de un truco casero novedoso que cada vez más personas incorporan para hacer la diferencia en la textura y el estado de prendas gruesas o más duras.