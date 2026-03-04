Eliminar el sarro de las canillas puede convertirse en una tarea difícil cuando las manchas blancas se acumulan y opacan el brillo del metal, pero existe un truco casero que volvió a ganar popularidad porque promete resultados visibles sin recurrir a productos agresivos. La combinación de bicarbonato de sodio con soda se recomienda como una alternativa práctica y económica para aflojar la acumulación de minerales que deja el agua dura, especialmente en baños y cocinas donde el uso es constante y el contacto con el agua es diario. El sarro se forma por la concentración de calcio y otros minerales que quedan adheridos a la superficie, generando una capa áspera que con el tiempo se vuelve más resistente si no se limpia de manera adecuada. El bicarbonato de sodio actúa como un compuesto químico levemente abrasivo que ayuda a desprender la suciedad sin rayar las superficies, mientras que la soda potencia el efecto gracias a su acción efervescente que contribuye a aflojar la incrustación. Cuando ambos ingredientes se combinan se produce una reacción suave que facilita la remoción del sarro adherido en las canillas, permitiendo que la limpieza sea más sencilla con la ayuda de una esponja o un cepillo de cerdas suaves. Para aplicarlo se recomienda formar una pasta con bicarbonato y unas cucharadas de soda, colocarla sobre la zona afectada y dejar actuar varios minutos antes de frotar con movimientos circulares, luego enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio para evitar nuevas marcas. Este método resulta útil en griferías de acero inoxidable o cromadas, siempre que se evite el uso de elementos metálicos que puedan dañar el acabado. Además de ser una solución accesible, esta mezcla de bicarbonato de sodio y soda presenta ventajas que explican por qué muchas personas la eligen para el mantenimiento del hogar. Entre los principales beneficios se destacan: Otro punto a favor es que permite realizar limpiezas frecuentes sin deteriorar las superficies si se utiliza con suavidad, lo que contribuye a prolongar la vida útil de la grifería. Incorporar este hábito en la rutina de limpieza facilita mantener las canillas libres de manchas y con mejor aspecto, evitando que el sarro se acumule hasta convertirse en un problema más difícil de resolver.