Las manchas en la piel no solo son causadas por la Radiación Ultravioleta (RUV). La doctora Jesse Schwartzberg, especialista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Anáhuac (UANÁHUAC), indica que la exposición a otras fuentes de luz, como la azul de dispositivos electrónicos, también puede favorecer la aparición de manchas. Es así que se han desarrollado diversos métodos naturales para tratar las manchas, siendo el consumo de aceite de oliva uno de los más recomendados. Estos tratamientos caseros son generalmente seguros y, para lograr los mejores resultados, deben aplicarse de forma constante. Para disminuir las manchas oscuras en la piel del rostro, se puede realizar una mezcla de ingredientes naturales como el aceite de oliva y el limón. El limón es famoso por sus propiedades aclarantes gracias al ácido cítrico y la vitamina C, que exfolian la piel y eliminan las células muertas. Ingredientes necesarios: Jugo de un limón Una cucharada de aceite de oliva virgen extra Cómo preparar el tratamiento: Exprimí el jugo de un limón. Combiná el jugo de limón con una cucharada de aceite de oliva en un recipiente. Utilizá un algodón empapado en la mezcla para aplicar sobre las áreas manchadas. Dejá actuar durante 20 minutos.Enjuagá el rostro con abundante agua. Este tratamiento se lo debe aplicar por la noche, justo antes de dormir, para evitar la exposición al sol, ya que el uso de limón puede provocar nuevas manchas en la piel. Con la constancia adecuada, esta mezcla puede ayudar a aclarar y mejorar la apariencia de las manchas. El aceite de oliva es un aliado eficaz en el cuidado de la piel. Sus propiedades brindan múltiples beneficios para mantener una piel sana y uniforme: Propiedades antioxidantes: el aceite de oliva contiene antioxidantes naturales que ayudan a evitar el envejecimiento prematuro. Estos antioxidantes son efectivos para disminuir signos visibles de la edad, como manchas oscuras, arrugas y líneas de expresión. Regeneración celular: gracias a sus propiedades antioxidantes, el aceite de oliva estimula la regeneración de las células de la piel. Esto resulta esencial para reparar tejidos dañados y reducir la pigmentación excesiva provocada por la melanina. Hidratación natural: este aceite actúa como un potente hidratante, nutriendo la piel desde el interior y combatiendo la sequedad. Mantener la piel bien hidratada es clave para evitar impurezas y manchas. Tratamiento para marcas de acné: el aceite de oliva también resulta eficaz para tratar las manchas y marcas dejadas por el acné, favoreciendo la recuperación total de la piel. Protección solar: el aceite de oliva ayuda a disminuir el impacto de los rayos solares sobre la piel, proporcionando una capa extra de protección. Es fundamental consultar a un dermatólogo antes de iniciar cualquier tratamiento. Un experto puede examinar el estado de nuestra piel y ofrecer información precisa sobre la causa de las manchas, garantizando así un enfoque adecuado para el tratamiento, según las necesidades específicas de cada persona.