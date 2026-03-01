Las dificultades para dormir afectan a una gran parte de la población. Por ello, tener un descanso adecuado es importante para mantener el bienestar físico y mental, dado que dormir bien no solo mejora la calidad de vida, sino que también refuerza el sistema inmunológico y favorece la salud en general. En este contexto, debemos hablar de las frutas y sus múltiples beneficios, puesto que existe una que ayuda a favorecer la producción de melatonina para regular los ritmos cardiacos y promover un sueño reparador. ¿De cuál estamos hablando? Esta fruta es la piña, conocida por su sabor dulce y refrescante. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), su consumo regular puede contribuir a prevenir diversas enfermedades y mejorar la salud en general. La piña es especialmente valiosa por su capacidad para aumentar los niveles de melatonina, una hormona que el cerebro produce de manera natural en respuesta a la oscuridad y que facilita la sincronización del ciclo de sueño y vigilia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elaborado un informe en el que aporta más información acerca de la valoración nutricional de esta fruta: “Su consumo está indicado en afecciones de estómago como la hipoclorhidria, o la falta de jugos que se manifiesta por una digestión lenta y pesadez de estómago”. “Si la piña ha sido bien madurada contiene alrededor del 11% de hidratos de carbono. La vitamina más abundante es la C. También es importante su contenido en yodo; y algo menos apreciable, el de potasio, magnesio y hierro”, agregan. Además de estos beneficios, la piña tiene la capacidad de mejorar la digestión al contener bromelina, que descompone las proteínas en el intestino. “Por ello se usa en la industria alimentaria para ablandar carnes y hacerlas más tiernas. En el tracto digestivo, la bromelina facilita la digestión de las proteínas al igual que lo hace la pepsina, enzima producida en el estómago y que forma parte del jugo gástrico”. La piña también es rica en fibra, lo que contribuye a una digestión saludable al promover el movimiento regular del intestino y prevenir el estreñimiento. Por otra parte, esta fruta, rica en antioxidantes como la vitamina C y los flavonoides, contribuye a proteger las células del daño que podría favorecer el desarrollo del cáncer. Sus propiedades antioxidantes también ayudan a cuidar la piel, protegiéndola de los efectos de los radicales libres, que pueden acelerar el envejecimiento prematuro.